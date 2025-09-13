Γιουβέντους - Ίντερ 4-3: Αδιανόητη ματσάρα με δύο ανατροπές και ήρωα τον Άντζιτς στο 90’+1’

Το ντέρμπι της Γιουβέντους με την Ίντερ για την 3η αγωνιστική της Serie A εξελίχθηκε σε μια από τις πιο αδιανόητες ματσάρες των τελευταίων ετών. Tο Derby D’ Italia ήταν ένα παιχνίδι γεμάτο ένταση, ρυθμό και απρόβλεπτες ανατροπές, με τους γηπεδούχους να παίρνουν τελικά το τρίποντο χάρη σε γκολ στις καθυστερήσεις.



Η ομάδα του Ίγκορ Τούντορ άνοιξε το σκορ στο 14ο λεπτό με όμορφο τελείωμα του Κέλι, όμως η απάντηση των «νερατζούρι» ήταν άμεση. Στο 30’ ο Χακάν Τσαλχάνογλου με ωραίο συρτό σουτ έφερε το ματς στα ίσα, πριν ο Γιλντίζ επαναφέρει τη Γιουβέντους μπροστά στο σκορ με δικό του σουτ από μακριά στο 38’. Η Ίντερ βρήκε ξανά λύση με τον Τούρκο μέσο στο 65’ πάλι με σουτ έξω απο την περιοχή και έπειτα πήρε το προβάδισμα στο 76’, όταν ο Μάρκους Τουράμ εκμεταλλεύτηκε εκτέλεση κόρνερ του Ντιμάρκο για το 3-2.



Ωστόσο, η «Γηραιά Κυρία» δεν είχε πει την τελευταία της λέξη. Στο 83’ ο Κεφρέν Τουράμ ,μικρός αδελφός του Μάρκους , τιμώρησε την αμυντική αδράνεια της Ίντερ στο αέρα ισοφαρίζοντας με κεφαλιά σε 3-3 και στο πρώτο λεπτό των καθυστερήσεων ήρθε η απόλυτη λύτρωση. Ο Άντζιτς εξαπέλυσε σουτ-τούβλο εκτός περιοχής, νίκησε τον Ζόμερ και χάρισε στην ομάδα του μια τεράστια νίκη με 4-3 μέσα σε εκρηκτική ατμόσφαιρα στο Juventus Stadium.



