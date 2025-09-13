Άρσεναλ - Νότιγχαμ 3-0: Ο «αρτίστας» Θουμπιμέντι χάλασε το ντεμπούτο του Ποστέκογλου

Η Άρσεναλ επέστρεψε δυναμικά στις νίκες, επικρατώντας με 3-0 της Νότιγχαμ Φόρεστ στο «Έμιρεϊτς» για την 4η αγωνιστική της Premier League. Η ομάδα του Μικέλ Αρτέτα έδειξε από την αρχή αποφασιστικότητα, με έντονο ρυθμό, κυκλοφορία της μπάλας και πίεση που δυσκόλεψε αφάνταστα τους φιλοξενούμενους στο πρώτο παιχνίδι του Άγγελου Ποστέκογλου στον πάγκο της Φόρεστ.



Ο Θουμπιμέντι ήταν ο μεγάλος πρωταγωνιστής, ανοίγοντας το σκορ στο πρώτο ημίχρονο (32') με φοβερό μονοκόμματο σουτ μετά από φάση διαρκείας. Στην επανάληψη, οι «κανονιέρηδες» συνέχισαν να κυριαρχούν, βρίσκοντας δεύτερο γκολ από κοντινή προσπάθεια του Γιόκερες (46'), ύστερα από ασίστ του Έζε. Η πίεση δεν έπεσε και στο τελευταίο δεκάλεπτο, και παλί ο Θουμπιμέντι με κεφαλιά (79')σφράγισε μια επιβλητική εμφάνιση.



Με αυτή τη νίκη η Άρσεναλ έφτασε στην κορυφή της βαθμολογίας μαζί με τη Λίβερπουλ, έχοντας όμως ένα παιχνίδι παραπάνω και έστειλε μήνυμα ότι παραμένει ισχυρός διεκδικητής του τίτλου. Για τον Ποστέκογλου, το ντεμπούτο του στην Premier League με τη Νότιγχαμ αποδείχθηκε δύσκολη δοκιμασία, καθώς η ομάδα του δεν μπόρεσε να περιορίσει την ποιότητα και τον ρυθμό των γηπεδούχων.



