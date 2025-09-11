Από το «Nuno-ball» στο «Angeball»: Το μεγάλο στοίχημα της Νότιγχαμ Φόρεστ

Η Νότιγχαμ Φόρεστ μπαίνει σε μια νέα εποχή, αφήνοντας πίσω το στιβαρό και προσεκτικό «Nuno-ball» για να αγκαλιάσει το επιθετικό, γεμάτο ρίσκο και ενέργεια «Angeball». Με την επιλογή του Ελληνοαυστραλού Άγγελου Ποστέκογλου στον πάγκο, ο Βαγγέλης Μαρινάκης δείχνει ξεκάθαρα ότι δεν αρκείται στην επιβίωση της ομάδας στην Premier League, αλλά επιδιώκει να της δώσει ταυτότητα, ένταση και θέαμα.

Η φιλοσοφία του Ποστέκογλου

Ο Ελληνοαυστραλός τεχνικός έχει «χτίσει» το προφίλ του μέσα από ομάδες που επιδιώκουν να επιβάλλουν ρυθμό και κατοχή. Στη Σέλτικ, μέσα σε δύο καλοκαίρια, έφερε πάνω από δέκα ποδοσφαιριστές που ταίριαζαν στη φιλοσοφία του, εγκατέστησε σύστημα 4-3-3 με εσωτερικά εξτρέμ και μπακ που γίνονταν χαφ και κατέκτησε τίτλους παίζοντας συνεχές επιθετικό ποδόσφαιρο. Στην Τότεναμ, αν και ξεκίνησε εντυπωσιακά, χρειάστηκε μήνες για να φανεί πόσο δύσκολο είναι να μεταμορφώσεις μια Premier League ομάδα, σε μία μόλις σεζόν. Ακόμα και ο σπουδαίος Πεπ, την πρώτη του χρονιά στην Premier League βρέθηκε περίπου 20 βαθμούς πίσω από την κορυφή. Αυτό είναι το μεγάλο στοίχημα τώρα, η Φόρεστ θα κληθεί να αφομοιώσει νέες αρχές μέσα στην αγωνιστική περίοδο.



Ο Ποστέκογλου βλέπει το ρίσκο ως εργαλείο. Η πίεση ψηλά, η γρήγορη κυκλοφορία και οι συνεχείς υπεραριθμίες είναι η βάση του «Angeball». Δεν φοβάται να τοποθετήσει έναν χαφ σαν inverted full-back ή έναν δημιουργικό μέσο στον άξονα. Το πλάνο του δεν είναι απλώς «επιθετικό» αλλά μια συνολική αντίληψη που συνδυάζει κατοχή, ένταση και επιθετική νοοτροπία ανεξαρτήτως αντιπάλου.



Από το «Nuno-ball» στην αλλαγή στυλ

Ο Νούνο είχε διαμορφώσει μια ομάδα που λειτουργούσε σαν καλοκουρδισμένη μηχανή στην άμυνα. Χαμηλά μπλοκ, γρήγορες αντεπιθέσεις, περιορισμένο ρίσκο με την μπάλα στα πόδια. Η φιλοσοφία του απέφερε σταθερότητα και σπουδαίες νίκες κόντρα σε θεωρητικά ισχυρότερους αντιπάλους. Ο Ποστέκογλου καλείται τώρα να γυρίσει τον διακόπτη, από το προσεκτικό στο επιθετικό, από την υπομονή στην πρωτοβουλία, από την άμυνα στην κατοχή. Το ζητούμενο δεν είναι απλώς να αλλάξει σύστημα αλλά να αλλάξει «ψυχολογία» στους παίκτες.



Το υλικό της Φόρεστ και η πρόκληση της προσαρμογής

Στη διάθεσή του βρίσκει ένα ρόστερ που διαθέτει ποιότητα και τεχνική, αλλά είναι «δουλεμένο» σε πιο συντηρητικές αρχές. Ο Γκιμπς-Γουάιτ μπορεί να γίνει ο δημιουργικός εγκέφαλος που θα συνδέει γραμμές, οι μέσοι με δημιουργική σκέψη όπως ο ΜακΆτι και ο Ντούγκλας Λουίς και οι γρήγοροι εξτρέμ όπως ο Χάντσον-Οντόι και ο Εντόι μπορούν να γίνουν οι «πυλώνες» της νέας φιλοσοφίας. Ταυτόχρονα,σε ένα περιβάλλον που, θεωρητικά, θα παράγει περισσότερες ευκαιρίες, οι σέντερ-φορ όπως ο Γουντ, ο Ιγκόρ Ζεσούς αλλά και ο Καλιμουεντό με την δεδομένη εκτελεστική τους δεινότητα θα βρούν σίγουρα ποιοτικότερες ευκαιρίες. Όμως το άμεσο στοίχημα είναι αν οι παίκτες θα μπορέσουν να αφομοιώσουν τις απαιτήσεις του «Angeball» χωρίς καλοκαιρινή προετοιμασία και χωρίς νέες μεταγραφές μέχρι τον Ιανουάριο.

Straight to work on day one.



Ange's first training session as Head Coach. 💪 — Nottingham Forest (@NFFC) September 11, 2025

Πρόγραμμα-φωτιά και απαιτήσεις



Η Φόρεστ μπαίνει σε μια χρονιά με πολλαπλές διοργανώσεις, Premier League, κύπελλα, Ευρώπη και πυκνό πρόγραμμα. Τό Σάββατο ταξιδεύει στο Λονδίνο για να αντιμετωπίσει την Άρσεναλ και τέλος του μήνα στην Σεβίλλη για αντιμετωπίσεις την Ρεάλ Μπετίς, στις πρεμιέρες του σε Premier League και Europa League αντίστοιχα. Το υψηλής έντασης ποδόσφαιρο που ζητά ο Ποστέκογλου απαιτεί βάθος, φυσική κατάσταση και γρήγορη προσαρμογή. Η πορεία του στην Αυστραλία, τη Σκωτία αλλά και η περασμένη σεζόν στον πάγκο της Τότεναμ έτσι όως εξελίχθηκε με την κατάκτηση του Europa League, δείχνει ότι έχει υπομονή και σχέδιο, όμως το αγγλικό περιβάλλον δεν συγχωρεί καθυστερήσεις. Αν οι πρώτες εβδομάδες δεν κυλήσουν ομαλά, το εγχείρημα κινδυνεύει να κριθεί πρόωρα.



Η Νότιγχαμ Φόρεστ αλλάζει σελίδα, επιχειρώντας μια μετάβαση από την ασφάλεια του ρεαλισμού στη φλόγα της δημιουργίας και του ποδοσφαίρου κυριαρχίας. Ο Ποστέκογλου δεν είναι προπονητής που θα συμβιβαστεί εύκολα, θα προσπαθήσει να περάσει το δικό του αποτύπωμα, ακόμα κι αν αυτό συνεπάγεται αρχικά δυσκολίες. Αν το εγχείρημα πετύχει, μπορεί να χαρίσει στην ιστορική ομάδα το πιο συναρπαστικό ποδόσφαιρο της τα τελευταία πολλά χρόνια...

