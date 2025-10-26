Η αρχή του Νούνο στη Γουέστ Χαμ θυμίζει… το τέλος του από τη Νότιγχαμ

Μετά την απομάκρυνση του από τη Νότιγχαμ, ο Νούνο Εσπίριτο Σάντο ήθελε διακαώς να συνεχίσει στην Premier League την προπονητική του πορεία. Ο Πορτογάλος τεχνικός, που ανέλαβε τη Γουέστ Χαμ πριν ακριβώς από έναν μήνα, βρίσκεται ήδη υπό πίεση ύστερα από τέσσερις αγωνιστικές χωρίς νίκη και μια εικόνα ομάδας που μοιάζει χαμένη μέσα στο ίδιο του το σύστημα.



Η Γουέστ Χαμ έχει μόλις τέσσερις βαθμούς έπειτα από εννέα αγωνιστικές, το χειρότερο ξεκίνημα της εδώ και 52 χρόνια. Ο Νούνο έγινε ο πρώτος προπονητής των «Σφυριών» μετά τον Μανουέλ Πελεγκρίνι που δεν κέρδισε κανένα από τα πρώτα του τέσσερα παιχνίδια στο πρωτάθλημα. Οι αριθμοί δεν είναι κολακευτικοί για την ομάδα του Λονδίνου. Είκοσι γκολ παθητικό (χειρότερη άμυνα στην Premier League) , μία νίκη όλη τη σεζόν, 60% χαμένες μονομαχίες (το χειρότερο ποσοστό στην κατηγορία) , μηδενική σταθερότητα στην άμυνα και απουσία δημιουργίας στο τρίτο κομμάτι του γηπέδου.

🚨 𝗡𝗘𝗪: Nuno Espírito Santo for West Ham United:



• Leeds United: 1-2 defeat ❌

• Brentford: 0-2 defeat ❌

• Arsenal: 0-2 defeat ❌

• Everton: 1-1 draw 🤝 pic.twitter.com/hlIMeIiog6 — The Touchline | 𝐓 (@TouchlineX) October 24, 2025

Μια ισοπαλία με την Έβερτον στο ντεμπούτο στον πάγκο της ομάδας και τρείς ήττες από Άρσεναλ, Μπρέντφορντ και Λιντς. Αντιμετώπισε τρεις ομάδες στα... μέτρα της Γουέστ Χαμ, παίρνοντας μόνο έναν βαθμό.

Μετά την ήττα 2-1 από τη Λιντς, ο Νούνο παραδέχθηκε δημόσια πως η ομάδα του «δεν διαχειρίστηκε τα προβλήματα και τιμωρήθηκε για λάθη που γνωρίζει καλά». Δεν επιχείρησε να κρυφτεί πίσω από δικαιολογίες, τονίζοντας πως «η ευθύνη είναι αποκλειστικά δική μας» και ότι «μόνο με σκληρή δουλειά και συγκέντρωση μπορεί να αλλάξει η κατάσταση».

Nuno Espirito Santo is the first West Ham manager to fail to win any of his first four Premier League games in charge (D1, L3) since Manuel Pellegrini in September 2018. pic.twitter.com/Ugkw8Pp2KP — Match of the Day (@BBCMOTD) October 24, 2025





Πέρα από το αποτέλεσμα, αυτό που προβληματίζει είναι η εικόνα. Η Γουέστ Χαμ εμφανίζεται δίχως ενέργεια, χωρίς αμυντική συνοχή και χωρίς σαφή αγωνιστική ταυτότητα , στοιχεία που ο Νούνο θεωρούνταν ικανός να εμφυσήσει από την πρώτη στιγμή γι' αυτό και επιλέχθηκε. Ένας προπονητής που δίνει ταυτότητα στις ομάδες του από τα πρώτα παιχνίδια, τα βρίσκει σκούρα...



Στο εσωτερικό του συλλόγου επικρατεί απογοήτευση, αλλά και πίστη ότι ο πρώην τεχνικός των Τότεναμ, Γουλβς και της Νότιγχαμ διαθέτει την εμπειρία για να ανατρέψει την κατάσταση. Ο ίδιος έχει δείξει ψυχραιμία, αποφεύγει τα μεγάλα λόγια και εστιάζει αποκλειστικά στη δουλειά. «Δεν είναι δύσκολο να μιλάς, δύσκολο είναι να δείχνεις δέσμευση. Από αύριο δουλειά ξανά», είπε χαρακτηριστικά μετά την ήττα στο «Έλαντ Ρόουντ».



Το αν θα καταφέρει να ανατρέψει τη ροή του εφιαλτικού ξεκινήματος, θα εξαρτηθεί από το αν μπορεί να επαναφέρει τη Γουέστ Χαμ σε μια κατάσταση που να θυμίζει σύνολο, πριν ο χρόνος αρχίσει να εξαντλείται επικίνδυνα και εμφανιστούν φαντάσματα... υποβιβασμού.