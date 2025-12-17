Νότιγχαμ Φόρεστ: Πως ο Σον Ντάις έβαλε τάξη στο χάος;

Όταν ο Σον Ντάις ανέλαβε τη Νότιγχαμ Φόρεστ στα τέλη Οκτωβρίου, παρέλαβε μια ομάδα χωρίς ξεκάθαρη αγωνιστική ταυτότητα. Παρά το ποιοτικό και ακριβό ρόστερ, η Φόρεστ έμοιαζε χαμένη ανάμεσα σε διαφορετικές ποδοσφαιρικές φιλοσοφίες, με τους παίκτες να δείχνουν ανασφάλεια τόσο με όσο και χωρίς την μπάλα. Τα αποτελέσματα επιβεβαίωναν το πρόβλημα. Λίγοι βαθμοί, εύκολα γκολ παθητικό και μια αίσθηση ότι το σύνολο δεν «κολλούσε».



Η πρώτη κίνηση του Ντάις δεν ήταν τακτική, αλλά ψυχολογική. Ο Άγγλος τεχνικός εστίασε στο να υπενθυμίσει στους παίκτες τι είχαν πετύχει την περσινή σεζόν και γιατί. Η Φόρεστ δεν ήταν τυχαία έβδομη, ούτε έφτασε εκεί παίζοντας ποδόσφαιρο κυριαρχίας και κατοχής. Ήταν μια ομάδα που ήξερε να αμύνεται χαμηλά, να προστατεύει τον άξονα και να «χτυπά» με ταχύτητα στον χώρο. Αυτό το DNA επανήλθε στο προσκήνιο.

Αγωνιστικά, η πιο εμφανής αλλαγή ήρθε στην αμυντική λειτουργία. Ο Ντάις επέβαλε αυστηρούς κανόνες στις αποστάσεις των γραμμών, ξεκάθαρες ευθύνες στα μαρκαρίσματα και μεγαλύτερη έμφαση στις στατικές φάσεις, όπου η Φόρεστ πλήρωνε ακριβά τα λάθη της. Το αποτέλεσμα ήταν άμεσο. Δέχεται λιγότερες τελικές, δεν αφήνει τον αντίπαλο να πατάει εύκολα περιοχή και κρατάει ανέπαφη την εστία της σε κρίσιμα παιχνίδια, όπως αυτά με τη Τότεναμ στο Σίτι Γκράουντ και με την Λίβερπουλ στο Άνφιλντ που τις φιλοδώρησε αμφότερες με «τριάρες». Η άμυνα της Φόρεστ είναι πλέον ένα πειθαρχημένο σύνολο.

Παράλληλα, ο Ντάις άλλαξε τη διάταξη. Η επιστροφή στο 4-2-3-1 έδωσε πλάτος στο παιχνίδι και απελευθέρωσε τους εξτρέμ, που είχαν ουσιαστικά «χαθεί» στο προηγούμενο σύστημα. Οι πλάγιοι επιθετικοί άρχισαν να παίρνουν περισσότερες μπάλες σε καταστάσεις ένας εναντίον ενός, ενώ ο Μόργκαν Γκιμπς-Γουάιτ τοποθετήθηκε σε ρόλο που αναδεικνύει τα δυνατά του στοιχεία. Κίνηση στον χώρο, κάθετο παιχνίδι και δημιουργία σε ανοργάνωτες άμυνες. Δεν είναι τυχαίο ότι η Φόρεστ έγινε ξανά επικίνδυνη στο τρανζίσιον.



Ιδιαίτερη βαρύτητα δόθηκε και στη φυσική κατάσταση. Ο Ντάις διαπίστωσε ότι η ομάδα δεν μπορούσε να διατηρήσει ένταση για 90 λεπτά και προχώρησε σε πιο σκληρό προπονητικό πρόγραμμα. Οι πιέσεις ψηλά πλέον κρατούν 90 λεπτά, συντονισμένα, με συγκεκριμένα μοτίβα. Το γκολ απέναντι στην Τότεναμ, μετά από οργανωμένο πρέσινγκ, ήταν χαρακτηριστικό παράδειγμα της νέας φιλοσοφίας.



Εξίσου σημαντική είναι η σταθερότητα εκτός γηπέδου. Η συνεργασία του Ντάις με τη διοίκηση και ειδικά με τον Τζορτζ Συριανό (τεχνικό διευθυντή της ομάδας) δημιούργησε μια κοινή γραμμή πλεύσης, κάτι που έλειπε έντονα στο προηγούμενο διάστημα. Οι αποφάσεις είναι πιο καθαρές, οι στόχοι ρεαλιστικοί και το ποδοσφαιρικό τμήμα λειτουργεί χωρίς αντιφατικά μηνύματα.



Όπως επισημαίνει και το The Guardian, η Φόρεστ του Ντάις δεν είναι απλώς μια ομάδα που «μαζεύει βαθμούς». Είναι ένα σύνολο που ξαναχτίζει τα θεμέλιά του με σχέδιο, ένταση και ξεκάθαρη αγωνιστική λογική. Δεν πρόκειται για εντυπωσιακή επανάσταση, αλλά για μια ουσιαστική επιστροφή στην ποδοσφαιρική λογική και αυτό, σε μια σεζόν επιβίωσης, είναι ίσως το μεγαλύτερο κέρδος.