Στίβεν Κόκερ: Η απίθανη καριέρα του «γυρολόγου» της Ευρώπης

Ο Στίβεν Κόκερ έχει διαγράψει μία λαμπρή και συνάμα ιδιαίτερη πορεία στο επαγγελματικό ποδόσφαιρο. Ξεκίνησε από τις ακαδημίες της Τότεναμ, έκανε το ντεμπούτο του στην Premier League σε ηλικία 19 ετών φορώντας τη φανέλα της Σουόνσι, έπαιξε στη Λίβερπουλ του Κλοπ και κατέληξε μέχρι και στην Στιάρναν από την Ισλανδία. Έχει κατορθώσει να συμμετάσχει σε κορυφαίους, αλλά και άγνωστους στο ευρύ κοινό συλλόγους, καταγράφοντας συνολικά 430 συμμετοχές, 22 γκολ και 18 ασίστ με 17 συλλόγους σε 16 χρόνια! Αυτή είναι η καριέρα του μεγαλύτερου «γυρολόγου» στο σύγχρονο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο.

Η Τότεναμ, η Σαουθάμπτον, η Λίβερπουλ και ο Κλοπ

Ο ογκώδης κεντρικός από τη Σιέρα Λεόνε ξεκίνησε την πορεία του στα αγγλικά γήπεδα αρχικά συμμετέχοντας στα τμήματα υποδομής της Σαουθάμπτον. Έκτοτε, αγωνίστηκε με τα χρώματα της Τότεναμ, με την οποία κατέγραψε 29 συμμετοχές και στη συνέχεια μεταπήδησε στην ομάδα νέων της Λίβερπουλ, έπειτα από διαδοχικούς δανεισμούς.

Ο Γιούργκεν Κλοπ διέκρινε πως μπορεί να αγωνιστεί στο κορυφαίο επίπεδο και του έδωσε χρόνο συμμετοχής με την ομάδα ανδρών των «ρεντς». Ωστόσο, ο Κόκερ δεν αποτέλεσε ποτέ μέρος της παντοδύναμης Λίβερπουλ του Γερμανού τεχνικού, καθώς αποχώρησε από το σύλλογο μετά από 6 μήνες.

Το πέρασμά του από το πρωτάθλημα Τουρκίας

Ο 33χρονος αμυντικός έφυγε από τη Λίβερπουλ και αγωνίστηκε για λογαριασμό της QPR. Στη συνέχεια μεταγράφηκε στην Νταντί FC, ενώ το σύντομο πέρασμά του από τη Σκωτία διαδέχθηκαν 4 χρόνια στην Τουρκία.

Στο γειτονικό κράτος συμμετείχε διαδοχικά σε 4 ομάδες. Αρχικά στην Αλάνιασπορ, στη συνέχεια στην Φενέρμπαχτσε, έπειτα στην Γκατζιαντέπ και τέλος στην Καραγκιουμρούκ.

Η επιστροφή στο Νησί, η Ισπανία, η Τουρκία και η... Ισλανδία

Τον Ιανουάριο του 2023, ο 31χρονος τότε Κόκερ επέστρεψε στη Μεγάλη Βρετανία και φόρεσε τα χρώματα της Γουίγκαν. Από εκεί, αποχώρησε ως ελεύθερος λίγο πριν ενταχθεί στο δυναμικό της ισπανικής Μάλαγα Τζούνιορς. Μετά από έξι μήνες στην χώρα της Ιβηρικής χερσονήσου, μεταπήδησε στην Κεσιορενγκιουτσού και στη συνέχεια στην ισλανδική Στιάρναν, με την οποία και αποχαιρέτησε για πάντα την καριέρα του ποδοσφαιριστή.

Ο Κόκερ έχει καταγράψει μία συμμετοχή με τη φανέλα της εθνικής Αγγλίας, ενώ στη συνέχεια τίμησε την καταγωγή του πατέρα του, φορώντας τα χρώματα της εθνικής Σιέρα Λεόνε, με την οποία έπαιξε 18 φορές.

Ξεκίνησε την καριέρα του το 2009, αποσύρθηκε από την ενεργό δράση 16 χρόνια αργότερα και στο ενδιάμεσο πέρασε από συνολικά 17 συλλόγους. Αγωνίστηκε διαδοχικά στις Τότεναμ, Γέοβιλ, Μπρίστολ Σίτι, Σουόνσι, Κάρντιφ, ΚΠΡ, Λίβερπουλ, Νταντί, Αλάνιασπορ, Σαουθάμπτον, Φενέρ, Γκαζιαντέπ, Καραγκιουμρούκ, Γουίγκαν, Μάλαγα, Κεσιορενγκιουτσού και Στιάρναν και θεωρείται ο μεγαλύτερος «γυρολόγος» της σύγχρονης ιστορίας.