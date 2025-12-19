Εφιαλτική πρόβλεψη του Σερ Άλεξ: «Η Γιουνάιτεντ θα κατακτήσει την Premier League σε 10 χρόνια»

Μια δήλωση του εμβληματικού Σερ Άλεξ Φέργκιουσον δημιούργησε μεγάλη συζήτηση στα αγγλικά ΜΜΕ. Ο ιστορικός προπονητής της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ σε δηλώσεις του στο «Press Box PR» έκανε μια... εφιαλτική πρόβλεψη/δήλωση, στην οποία τόνισε πως είναι πολύ πιθανό οι «κόκκινοι διάβολοι» να χρειαστούν 10 χρόνια για να κατακτήσουν ξανά την Premier League.

Ο Σερ Άλεξ παραμένει ο τελευταίος προπονητής που κατέκτησε το πρωτάθλημα με την Γιουνάιτεντ, η οποία από τον Μάιο του 2013 παραμένει μακριά από την κορυφή του αγγλικού πρωταθλήματος, αναζητώντας τον άνθρωπο που θα την επαναφέρει στην κορυφή. Ο Φέργκιουσον, μετρά 13 κατακτήσεις Premier League παρομοίασε τη σημερινή κατάσταση του συλλόγου με εκείνη της Λίβερπουλ τη δεκαετία του ’90. «Τότε η Λίβερπουλ ήταν στην κορυφή της Ευρώπης, αλλά χρειάστηκε 30 χρόνια για να ξαναπάρει το πρωτάθλημα. Τώρα εμείς είμαστε σε παρόμοια θέση», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η απάντηση του Αμορίμ

Ο νυν προπονητής της ομάδας, Ρούμπεν Αμορίμ, δεν άφησε αναπάντητα όσα ανέφερε ο θρυλικός τεχνικός της Μάντσεστερ. Ο Πορτογάλος αναγνώρισε πως ο Σερ Άλεξ γνωρίζει καλύτερα το αγγλικό ποδόσφαιρο από ότι ο ίδιος, παρόλα αυτά, ο Αμορίμ υποστήριξε πως δεν θα χρειαστεί τόσος καιρός για να επανέλθει στην κορυφή η ομάδα, με ή χωρίς τον ίδιο στην τεχνική ηγεσία!

«Καταλαβαίνει το ποδόσφαιρο καλύτερα από μένα, ειδικά το αγγλικό (σημείωση, ο Φέργκιουσον). Δεν πιστεύω ότι θα χρειαστούν τόσα χρόνια για να κατακτήσουμε το πρωτάθλημα, αν και δεν ξέρω ποιος προπονητής θα είναι τότε εδώ», υπογράμμισε ο Αμορίμ στις δηλώσεις του ενόψει του κυριακάτικου αγώνα απέναντι στην Άστον Βίλα στο Βίλα Παρκ (21/12, 18:30).