Premier League: Αυτός είναι ο λόγος που η φετινή Boxing Day θα έχει μόλις ένα ματς

Μια παράδοση χρόνων μένει πίσω (τουλάχιστον για φέτος). Η παραδοσιακή Boxing Day, η 26η Δεκεμβρίου στην οποία συνηθίζεται να υπάρχει πλούσια αγωνιστική δράση στην Premier League, φέτος θα περιλαμβάνει μονάχα ένα ματς, αυτό της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ με τη Νιούκαστλ (26/12, 22:00).

Ο ρόλος των τηλεοπτικών παρόχων

Η Premier League οφείλει, λόγω συμβολαίου, να παρέχει στους τηλεοπτικούς οργανισμούς 33 σαββατοκύριακα αγωνιστικής δράσης (και πέντε αγωνιστικές μεσοβδόμαδα). Πρέπει, έτσι, να εκπληρώσει την συμβατική της υποχρέωση.

Ως εκ τούτου, οι προγραμματισμένοι αγώνες για την Παρασκευή 26/12, δεύτερη ημέρα των Χριστουγέννων, γνωστή και ως Boxing Day, θα μετατεθούν για το Σάββατο (27/12), την Κυριακή (28/12) και τη Δευτέρα (29/12).

Η λίγκα, δηλαδή, για να συναντήσει τις απαιτήσεις των τηλεοπτικών οργανισμών, θα αντιμετωπίσει την περίφημη Boxing Day, όπως αντιμετωπίζει και όλες τις υπόλοιπες Παρασκευές του χρόνου.

Μόνο για φέτος η αλλαγή - Κανονικά η Boxing Day στις υπόλοιπες κατηγορίες

Η επιφαινόμενη «αλλαγή πορείας» της Premier League δεν θα επηρεάσει το πρόγραμμα των αγώνων της Championship (Β' κατηγορίας Αγγλίας), της τρίτης και τέταρτης εθνικής (League One/League Two) ή των ερασιτεχνικών κατηγοριών στη χώρα. Στις υπόλοιπες κατηγορίες, δηλαδή, η Boxing Day αναμένεται να διεξαχθεί κανονικά με πλήρη αγωνιστική δράση.

Η φετινή Premier League κρύβει μία ιδιαιτερότητα, όσον αφορά το πρόγραμμα των αγώνων. Φέτος, η 26η Δεκεμβρίου είναι Παρασκευή. Το γεγονός αυτό, σε συνδυασμό με τις συμβατικές υποχρεώσεις της λίγκας στους παρόχους τηλεοπτικών μεταδόσεων για αγωνιστική δράση τα σαββατοκύριακα δημιουργεί το μεγάλο πρόβλημα στο «καλεντάρι» της φετινής Boxing Day.

Τον ερχόμενο χρόνο, που η 26η Δεκεμβρίου θα είναι Σάββατο, αναμένεται η αγωνιστική ημέρα να διεξαχθεί χωρίς αλλαγές στο πρόγραμμα. Την τελευταία φορά, πάντως, η 26η Δεκεμβρίου συνέπεσε ημέρα Παρασκευή, το 2014, η αγωνιστική διεξήχθη κανονικά την ημέρα της Boxing Day.

Τι είναι η Boxing Day

Η Boxing Day αποτελεί μία από τις μακροβιότερες παραδόσεις στην ιστορία του αγγλικού ποδοσφαίρου. Ως Boxing Day χαρακτηρίζεται η αγωνιστική ημέρα που συμπίπτει χρονολογικά με την ημέρα των Χριστουγέννων, ή την επόμενη της.

Ο πρώτος αγώνας της Boxing Day διεξήχθη το μακρινό 1888 και μέχρι το 1965 οι αγώνες της «Ημέρας Μποξ» διεξάγονταν τόσο στις 25 Δεκεμβρίου, όσο και στις 26 Δεκεμβρίου. Πλέον, ως Boxing Day για τους αγώνες της Premier League λογίζεται η 26η Δεκεμβρίου.