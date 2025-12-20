Στα 104 γκολ ο Χάαλαντ, προσπερνά τον Ρονάλντο στην Premier League με 122 λιγότερες συμμετοχές

Η Premier League έχει φιλοξενήσει σπουδαίους σκόρερ, όμως λίγοι ,αν όχι κανείς, δεν έχει εμφανιστεί με την εκρηκτικότητα του Έρλινγκ Χάαλαντ.

Με τα δύο τέρματα απέναντι στη Γουέστ Χαμ, έφτασε τα 104 στο αγγλικό πρωτάθλημα και άφησε πίσω του τον Κριστιάνο Ρονάλντο.

⚽️ CITY GET A THIRD, HAALAND WITH A BRACE. GOAL! pic.twitter.com/yHnap9xjok — VAR Center (@CenterVAR) December 20, 2025

25 goals in 23 games with Manchester City this season. Erling Haaland. 🤖🇳🇴 pic.twitter.com/Y7oADD3Tbr — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) December 20, 2025





Η ουσία, ωστόσο, δεν βρίσκεται μόνο στον αριθμό, αλλά στον τρόπο. Ο Χάαλαντ χρειάστηκε μόλις 114 συμμετοχές για να φτάσει σε τριψήφιο αριθμό γκολ, όταν ο Ρονάλντο χρειάστηκε υπερδιπλάσιες. Πρόκειται για μια σύγκριση που αναδεικνύει τη διαφορετική φύση των δύο παικτών: από τη μία ένας ολοκληρωμένος σταρ πολλών ρόλων και από την άλλη ένας καθαρός εκτελεστής, σχεδόν αμείλικτος μπροστά στο τέρμα.

🇳🇴 Erling Haaland has now scored the same amount of Premier League goals (103) as Cristiano Ronaldo.



However, the robot/alien/freak has achieved the total in 122 fewer games. pic.twitter.com/KiTjJgJyOB — Football Tweet ⚽ (@Footballtweet) December 20, 2025





Από την πρώτη του σεζόν στην Αγγλία, ο Χάαλαντ έδειξε πως δεν ήρθε απλώς για να προσαρμοστεί, αλλά για να επιβληθεί. Τα ρεκόρ των ταχύτερων 50 και 100 γκολ έπεσαν το ένα μετά το άλλο, ενώ η παρουσία του άλλαξε τον τρόπο που αντιμετωπίζονται οι άμυνες στο κορυφαίο πρωτάθλημα του κόσμου. Δύναμη, ταχύτητα, σωστές τοποθετήσεις και απόλυτη ψυχραιμία συνθέτουν το προφίλ ενός φορ που μοιάζει σχεδιασμένος για να γράφει αριθμούς.



Φυσικά, η κορυφή παραμένει μακριά. Τα 260 γκολ του Άλαν Σίρερ αποτελούν ακόμη ένα τεράστιο βουνό.