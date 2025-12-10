Champions League: «Άλωσε» το Μπερναμπέου η Μάντσεστερ Σίτι - Παραμένει αήττητη η Άρσεναλ

Η δράση της 6ης αγωνιστικής του Champions League ολοκληρώθηκε με την μεγάλη αναμέτρηση ανάμεσα σε Ρεάλ Μαδρίτης και Μάντσεστερ Σίτι να συγκεντρώνει τα βλέμματα. Οι Πολίτες έφυγαν με μια πολύ σημαντική νίκη από την Ισπανία, παρά το γεγονός ότι βρέθηκαν πίσω στο σκορ.

Στα υπόλοιπα ματς, η Άρσεναλ με «τριάρα» απέναντι στη Μπριζ του Τζόλη έκανε το 6/6, η Πάφος ηττήθηκε με 2-0 από την Γιουβέντους στο Τορίνο και η Μπενφίκα του Παυλίδη επικράτησε με το ίδιο σκορ της Νάπολι.

Διαβάστε αναλυτικά τα υπόλοιπα αποτελέσματα της Τετάρτης (10/12) καθώς επίσης την βαθμολογία μετά το τέλος της 6ης αγωνιστικής.

Ρεάλ Μαδρίτης - Μάντσεστερ Σίτι 1-2

Μόλις στο 2ο λεπτό ο Βινίσιους κέρδισε αρχικά πέναλτι, το οποίο όμως πήρε πίσω ο VAR αφού το μαρκάρισμα ήταν εκτός περιοχής.

Η Ρεάλ ήταν η ομάδα που είχε την υπεροχή στον αγωνιστικό χώρο, με την Σίτι στα πρώτα 25 λεπτά να μην έχει ούτε τελική στο παιχνίδι. Στο 28' οι Μαδριλένοι στην αντεπίθεση με τον Καρέρας βρήκαν χώρους, ο Μπέλιγχαμ έδωσε δεξιά στον Ροντρίγκο που με διαγώνιο σουτ έβαλε τέλος στο αρνητικό σερί των 32 αγώνων χωρίς γκολ.

Οι Πολίτες δεν χρειάστηκαν πολύ χρόνο για να απαντήσουν, αφού μόλις στο 35' από εκτέλεση κόρνερ ο Γκβάρντιολ απείλησε με μια κεφαλιά, η κακή αντίδραση του Κουρτουά έστρωσε την μπάλα στον Ο' Ράιλι που από κοντά ισοφάρισε για την Σίτι.

Μάλιστα, η Μάνστεστερ Σίτι κέρδισε και πέναλτι στο 42ο λεπτό, για ανατροπή του Χάλαντ από τον Ρούντιγκερ. Η παράβαση δόθηκε μέσω VAR, με τον Νορβηγό να αναλαμβάνει την εκτέλεση ένα λεπτό αργότερα, νικώντας τον Κουρτουά και ανατρέποντας άμεσα το ματς. Στις καθυστερήσεις του πρώτου μέρους οι φιλοξενούμενοι «άγγιξαν» και το τρίτο γκολ, με τον Βέλγο κίπερ να αποκρούει τα σουτ των Χάλαντ και Τσέρκι στην επαναφορά.

Στο δεύτερο μέρος ο Κουρτουά κράτησε σε αρκετές περιπτώσεις την Ρεάλ «ζωναντή» πραγματοποιώντας δύσκολες επεμβάσεις στις εμπνεύσεις των Ντοκού-Τσερκί.

Η Ρεάλ έχασε μοναδική ευκαιρία να ισοφαρίσει με τον Βινίσιους στο 80', ο οποίος με νικημένο τον Ντοναρούμα από την κακή του έξοδο στο κόρνερ δεν σημάδεψε εστία με το ψαλιδάκι που δοκίμασε. Στο 85' ο Έντρικ λίγο έλειψε να ισοφαρίσει, με την κεφαλιά του να βρίσκει στο οριζόντιο δοκάρι του Ντοναρούμα.

Στα υπόλοιπα λεπτά οι παίκτες του Γκουαρντιόλα άντεξαν στην πίεση της Ρεάλ και πήραν ένα δύσκολο και σημαντικό «διπλό» στο Μπερναμπέου.

Τα αποτελέσματα της Τετάρτης (10/12)

Βιγιαρεάλ - Κοπεγχάγη 2-3

Καραμπάχ - Άγιαξ 2-4

Αθλέτικ Μπιλμπάο - Παρί Σεν Ζερμέν 0-0

Γιουβέντους - Πάφος 2-0

Μπάγερ Λεβερκούζεν - Νιουκάστλ 2-2

Μπενφίκα - Νάπολι 2-0

Ντόρτμουντ - Μπόντο Γκλιμτ 2-2

Μπριζ - Άρσεναλ 0-3

Ρεάλ Μαδρίτης - Μάντσεστερ Σίτι 1-2

