Πώς ο Ολυμπιακός «κλείδωσε» για την Ελλάδα το προνόμιο της 12άδας στο UEFA Ranking

Η Ελλάδα μοιάζει να πατά πλέον σε στέρεο έδαφος στο UEFA Ranking, καθώς η επικράτηση του Ολυμπιακού απέναντι στην Καϊράτ αποδείχθηκε κάτι παραπάνω από ένα απλό τρίποντο. Οι «ερυθρόλευκοι», με μια επαγγελματική νίκη στο Champions League στο Καζακστάν, πρόσθεσαν 400 βαθμούς στη συνολική συγκομιδή της χώρας και πρακτικά την καθιέρωσαν στη πρώτη δωδεκάδα της ευρωπαϊκής κατάταξης. Σε μια χρονιά όπου κάθε πόντος μετράει, αυτό το αποτέλεσμα λειτούργησε σαν ανάσα.



Με τους 41.712 βαθμούς που διαθέτει πλέον, η Ελλάδα κρατά σταθερά την 11η θέση, έχοντας πίσω της Πολωνία, Νορβηγία και Δανία. Παρότι οι διαφορές στην «εικόνα» του πίνακα μοιάζουν μικρές, στην πράξη τα πράγματα είναι εντελώς διαφορετικά. Οι Πολωνοί εξακολουθούν να πιέζουν, όμως οι Νορβηγοί και οι Δανοί έχουν μείνει με δύο ομάδες στην Ευρώπη, γεγονός που καθιστά πολύ πιο δύσκολη οποιαδήποτε σοβαρή ανατροπή. Επιπλέον, όσο οι ελληνικές ομάδες παραμένουν ζωντανές σε όλες τις διοργανώσεις, η μαθηματική απόσταση που τις χωρίζει από τους διώκτες τους μοιάζει σχεδόν απαγορευτική.

📈 🇬🇷 Greece added +0.400 points on the Country Ranking, as Olympiacos won at Kairat!



✅ 🇬🇷 Greece have basically secured the Top 12 spot, with a small chance to reach the Top 10! pic.twitter.com/oar6KC3u4e — Football Rankings (@FootRankings) December 9, 2025





Για να αλλάξει χέρια η 12η θέση, οι Νορβηγοί θα χρειάζονταν κάτι σαν… οκτώ επιπλέον νίκες σε σχέση με τις ελληνικές ομάδες, ενώ οι Δανοί περίπου επτά, χωρίς καμία ελληνική ομάδα να πάρει ούτε ισοπαλία. Σενάρια που υπάρχουν μόνο στη θεωρία και καθόλου στην πραγματικότητα της φετινής ευρωπαϊκής πορείας. Έτσι, η χώρα μας έχει κάθε λόγο να αισθάνεται ασφαλής, έχοντας ουσιαστικά «καβατζώσει» ένα προνόμιο που επηρεάζει σοβαρά την επόμενη μέρα των συλλόγων της.



Και αυτό το προνόμιο δεν είναι μικρό. Η παραμονή στην 11η ή 12η θέση εξασφαλίζει στην Ελλάδα ισχυρό πακέτο εισιτηρίων για τη σεζόν 2027-28. Ο πρωταθλητής θα βρεθεί στα playoffs του Champions League, ο Κυπελλούχος στα playoffs του Europa League, ενώ ο δεύτερος, ο τρίτος και ο τέταρτος θα έχουν ξεκάθαρο και βατό μονοπάτι για τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις.