Ολυμπιακός και Νις ενδιαφέρονται για τον Ντιαλό: O Σενεγαλέζος στόπερ εξετάζει επιστροφή στην Ευρώπη

Ο Αμπντού Ντιαλό φαίνεται πως βρίσκεται ξανά στο μεταγραφικό προσκήνιο, με τον Ολυμπιακό να παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις σύμφωνα με το Foot Mercato. Ο 29χρονος Σενεγαλέζος κεντρικός αμυντικός, ο οποίος τη φετινή σεζόν μετρά μόλις τρεις συμμετοχές στην Αλ Ντουχαΐλ, φαίνεται να σκέφτεται σοβαρά την αποχώρηση από το Κατάρ, μετά από δύο χρόνια παρουσίας σε τοπικούς συλλόγους.



Με εμπειρία σε κορυφαίες ευρωπαϊκές ομάδες όπως η Μονακό, η Παρί Σεν Ζερμέν και η Μπορούσια Ντόρτμουντ, ο Ντιαλό διαθέτει σημαντικό «βαρύ βιογραφικό» και υψηλή αγοραία αξία, με συνολικά μεταγραφικά ποσά που αγγίζουν τα 80 εκατομμύρια ευρώ. Αυτή η επιστροφή στην Ευρώπη μπορεί να του δώσει τη δυνατότητα να ανακτήσει ρυθμό και να επιβεβαιώσει τη θέση του στην εθνική Σενεγάλης, ενόψει του Μουντιάλ 2026.



Ωστόσο, η προσπάθεια του Ολυμπιακού δεν θα είναι… μονόπλευρη. Η Νις έχει επίσης εκδηλώσει ενδιαφέρον για τον έμπειρο στόπερ, γεγονός που προσθέτει ένταση στη μεταγραφική κούρσα. Η πιθανή μετακίνησή του θα σηματοδοτήσει ένα σημαντικό βήμα για τον Ολυμπιακό, ο οποίος αναζητά έναν παίκτη ικανό να ενισχύσει την αμυντική γραμμή και να φέρει εμπειρία στην ομάδα.

Ο ίδιος ο Ντιαλό, αρχηγός της εθνικής Σενεγάλης τους τελευταίους μήνες και βασικός στα προκριματικά, φαίνεται θετικά διακείμενος στο ενδεχόμενο επιστροφής στην Ευρώπη, γεγονός που κρατά το ενδιαφέρον ζωντανό και ανοίγει την πόρτα για μια δυνατή μεταγραφική κίνηση τον Ιανουάριο.

Το σχετικό δημοσίευμα αναφέρει:

«Αφού έφτασε το φετινό καλοκαίρι στην Αλ-Ντουχαΐλ, έπειτα από δύο χρόνια στην Αλ-Αράμπι, ο Αμπντού Ντιαλό (29) ενδέχεται να μη μείνει για πολύ ακόμη στο Κατάρ. Ο πρώην παίκτης των Μονακό, Παρί Σεν Ζερμέν και Ντόρτμουντ έχει δεχθεί μια συγκεκριμένη προσέγγιση από τον Ολυμπιακό, ο οποίος θέλει να προχωρήσει την υπόθεση ήδη από τον Ιανουάριο. Ωστόσο, ο ελληνικός σύλλογος δεν είναι μόνος του: και η Νις έχει εκδηλώσει ενδιαφέρον τις τελευταίες ημέρες.

Αρχηγός των "Λιονταριών της Τεράνγκα" τον περασμένο Ιούνιο και βασικός στα προκριματικά, ο Σενεγαλέζος διεθνής (34 συμμετοχές – 2 γκολ) βλέπει θετικά μια πιθανή μετακίνηση. Η επιστροφή στην Ευρώπη θα αποτελούσε μεγάλη ευκαιρία να ξαναμπεί στο προσκήνιο και να «κλειδώσει» οριστικά τη θέση του στην εθνική ενόψει του Μουντιάλ 2026».