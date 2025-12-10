Συγκίνηση στην Ιαπωνία: Μεταφραστής δάκρυσε στον τελευταίο αγώνα Δανού ποδοσφαιριστή (video)

Απίστευτες σκηνές στην Ιαπωνία και το γήπεδο «Toyota Stadium». Ο Δανός επιθετικός της Ναγκόγια Γκράμπους, Κάσπερ Γιούνκερ έδωσε τον τελευταίο του εντός έδρας αγώνα φορώντας τα χρώματα της ομάδας και ο σύλλογος παραχώρησε προς τιμήν του αποχαιρετιστήρια γιορτή.

Ο Γιούνκερ έγινε γνωστός στο ευρύ κοινό σε μεγάλη ηλικία και οδήγησε την Μπόντο Γκλιμτ από τη Νορβηγία στον πρώτο της τίτλο. Από εκεί, έφτασε στην Ναγκόγια Γκράμπους μετά από το πέρασμά του από την Ουράβα Ρεντ Ντάιαμοντς. Παρέμεινε στο «Toyota Stadium» για τρία χρόνια και ήδη από τα πρώτα του παιχνίδια οι φίλαθλοι των αγάπησαν παράφορα.

Ο αποχαιρετιστήριος αγώνας του έγινε εν μέσω κλίματος έντονης φόρτισης. Την ώρα που οι οπαδοί τον αποθέωναν, εκτυλίσσονταν σκηνές τρομερής συγκίνησης με πρωταγωνιστές τον Δανό επιθετικό και τον μεταφραστή του.

«Μετά από τρία χρόνια ήρθε η στιγμή να αφήσω το κλαμπ και πρόσφατα αναρωτιόμουν τι κλαμπ είναι η Ναγκόγια», δήλωσε βλέποντας τον μεταφραστή της ομάδας να δυσκολεύεται να μεταφέρει τα λόγια του, καθώς έκλαιγε γοερά.

«Η απάντηση είναι ότι πρόκειται για έναν οικογενειακό σύλλογο. Γιατί στις δύσκολες στιγμές οι οικογένειες μένουν ενωμένες και εσείς το κάνατε αυτό σε κάθε ματς. Ένα μεγάλο ευχαριστώ στον μεταφραστή μου και στον καλύτερο μου φίλο στην Ιαπωνία τον Σάσκε», προσέθεσε εν μέσω τρομερής συγκίνησης, με τον μεταφραστή της ομάδας να λυγίζει ολοκληρωτικά.

