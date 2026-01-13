Πρωτόγνωρο ποδοσφαιρικό φαινόμενο που έσπασε ρεκόρ στην Ιαπωνία: 60.000 θεατές σε τελικό λυκείων

Στην Ιαπωνία συνέβη ένα ποδοσφαιρικό γεγονός που μοιάζει… από άλλον πλανήτη: Ο τελικός του Πανιαπωνικού πρωταθλήματος ποδοσφαίρου λυκείων προσέλκυσε περισσότερους από 60.000 θεατές στο Εθνικό Στάδιο του Τόκιο, αριθμό που ξεπέρασε το περσινό ρεκόρ των 58.347.

Η μεγάλη αυτή προσέλευση δείχνει το πάθος των Ιαπώνων για το ποδόσφαιρο ακόμα και σε επίπεδο σχολείου, με το τουρνουά να θεωρείται ουσιαστικά εθνικό αθλητικό γεγονός και προθάλαμος για μελλοντικές επαγγελματικές καριέρες.

More than 60,000 spectators watched the final of the All Japan High School Soccer Tournament 🇯🇵



Before kickoff, Kamimura Gakuen bowed at the referee as a mark of respect. They went on to win 3-0 and claim the school's first title 🏆pic.twitter.com/A1C922HR1B — Men in Blazers (@MenInBlazers) January 12, 2026

Στις εξέδρες, πέρα από μαθητές, βρέθηκαν πολλοί σκάουτ από ομάδες της J-League, της επαγγελματικής δηλαδή κατηγορίας της Ιαπωνίας και ευρωπαϊκούς συλλόγους που αναζητούν τα επόμενα μεγάλα ταλέντα. Μεγάλοι Ιάπωνες ποδοσφαιριστές που αγωνίζονται σε όλη την Ευρώπη βρήκαν την ευκαιρία τους μέσα από αυτό το πρωτάθλημα και ανέδειξαν το ταλέντο τους και εκτός της Ασιατικής ηπείρου.

Η ομάδα Καμιμούρα Γκάκουεν κατέκτησε τον τίτλο στον τελικό, επικρατώντας με 3-0, καταγράφοντας έτσι την πρώτη της κατάκτηση στην ιστορία του θεσμού.