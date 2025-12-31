Αδιανόητο: Συμπαίκτης του Σόκρατες στα '80s βρήκε νέα ομάδα στα 58 του

Ο 58χρονος Καζουγιόσι Μιούρα, πρώην διεθνής με τη φανέλα της εθνικής Ιαπωνίας, ανακοίνωσε την Τρίτη (30/12) πως θα συνεχίσει την καριέρα του στο ποδόσφαιρο, καθώς θα ενταχθεί ως δανεικός στο ρόστερ της Φουκουσίμα Γιουνάιτεντ, που συμμετέχει στην τρίτη κατηγορία της χώρας του.

58-year-old Kazuyoshi Miura has signed a contract with third-tier Japanese club Fukushima United ✍️



He made his professional debut in 1986 and is three years older than PSG 😳 pic.twitter.com/yDkTUR5q4y — Football on TNT Sports (@footballontnt) December 30, 2025

Τον βετεράνο θρύλο του ιαπωνικού ποδοσφαίρου παραχωρεί στην Φουκουσίμα Γιουνάιτεντ η Γιοκοχάμα FC, ομάδα δεύτερης κατηγορίας, η οποία κατέχει τα μεταγραφικά δικαιώματα του μυθικού επιθετικού. Ο Μιούρα, ο οποίος θα γίνει 59 ετών τον Φεβρουάριο, δήλωσε σχετικά με τον δανεισμό του στην ανακοίνωση της μεταγραφής: «Το πάθος μου για το ποδόσφαιρο δεν έχει αλλάξει, ανεξάρτητα από την ηλικία μου».

Ο γνωστός στην Ιαπωνία με το προσωνύμιο «King Kazu», κατέγραψε πέρυσι εφτά συμμετοχές με τα χρώματα της Ατλέτικο Σουζούκα, ομάδας τέταρτης κατηγορίας, η οποία εν τέλει υποβιβάστηκε στα πρωταθλήματα περιφέρειας.

Ο Ιάπωνας βετεράνος επέστρεψε στην πατρίδα του το 2024, μετά από δανεισμό ενάμιση χρόνου στην πορτογαλική Ολιβεϊρένσε, ομάδα δεύτερης κατηγορίας, στην οποία κατέληξε πάλι ως δανεικός από την Γιοκοχάμα FC.

Η καριέρα τεσσάρων δεκαετιών του Μιούρα ξεκίνησε το 1986 στη Σάντος όπου αγωνίστηκε με συμπαίκτες τους Σόκρατες, Ντούνγκα, καθώς και Σαμπάιο και έκτοτε έχει αγωνιστεί σε ομάδες από την Ιαπωνία, την Ιταλία, την Κροατία και την Αυστραλία.

Αποτελούσε μία από τις πλέον αναγνωρίσιμες μορφές του ασιατικού ποδοσφαίρου, τη δεκαετία του 1990 συνέβαλε στη διάδοση του ιαπωνικού ποδοσφαίρου με τη δημιουργία της J-League. του πρώτου επαγγελματικού πρωταθλήματος το 1993.

Το ντεμπούτο του με την εθνική Ιαπωνίας πραγματοποιήθηκε το 1990, ωστόσο δεν κατόρθωσε να ακολουθήσει την αποστολή από το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα της πατρίδας του στο Μουντιάλ του 1998, παρά το γεγονός πως έχει σημειώσει 55 γκολ σε 89 συμμετοχές με το εθνόσημο.