Τερμινάλ Αναμπέρκοφ: Ποιος είναι ο τερματοφύλακας της Καϊράτ που «λύγισε» από τον Ολυμπιακό

Έκανε... σεφτέ στις νίκες στο φετινό Champions League, ο Ολυμπιακός, επικρατώντας 1-0 της Καϊράτ Αλμάτι, στο παγωμένο Καζακστάν, χάρις στο τρομερό γκολ του Ζέλσον Μαρτίνς.

Ο Χρήστος Μουζακίτης ήταν εξαιρετικός και κυριάρχησε στον χώρο του κέντρου, ο Ζέλσον Μαρτίνς πέτυχε το «χρυσό» γκολ και ήταν ιδιαίτερα δραστήριος. Ο Ολυμπιακός είχε αρκετούς διακριθέντες στο παιχνίδι, ωστόσο η UEFA, έδωσε τον τίτλο του πολυτιμότερου παίκτη της αναμέτρησης σε παίκτη της Καϊράτ Αλμάτι!

Πρόκειται φυσικά, για τον τερματοφύλακα των Καζάκων, Τεμιρλάν Αναρμπέκοφ, ο οποίος πραγματοποίησε... εμφάνιση καριέρας, έχοντας οκτώ αποκρούσεις. Ήταν ο βασικός λόγος για τον οποίο το σκορ παρέμεινε σε τόσο χαμηλό επίπεδο και η Καϊράτ ήταν - θεωρητικά - μέσα στο παιχνίδι, μέχρι το φινάλε.

Ο 22χρονος κίπερ με τις καίριες επεμβάσεις του σαφέστατα τράβηξε τα βλέμματα αρκετών ομάδων από την Ευρώπη.

Ποιος είναι ο Τεμιρλάν Αναρμπέκοφ

Ο Αναρμπέκοφ, γεννημένος στις 14 Οκτωβρίου 2003, είναι προϊόν της ποδοσφαιρικής ακαδημίας Καϊράτ. Με ύψος 1,89 εκατοστά, είναι γνωστός για τα αντανακλαστικά και την ψυχραιμία του ανάμεσα στα δοκάρια. Στα προκριματικά του Champions League της ομάδας του και συγκεκριμένα στον αγώνα με την Σέλτικ, στη Γλασκώβη δεν ήταν βασικός, αλλά πέρασε ως αλλαγή στο 75ο λεπτό μετά τον τραυματισμό στο κεφάλι του πρώτου τερματοφύλακα, Αλεξάντρ Ζαρούτσκι. Στον επαναληπτικό αγώνα στο Αλμάτι έπαιξε και τα 120 λεπτά, παίζοντας καθοριστικό ρόλο στην πρόκριση.

Πριν από αυτή την επιτυχία, ο Αναρμπέκοφ είχε πραγματοποιήσει 32 εμφανίσεις με την πρώτη ομάδα σε διάφορες διοργανώσεις. Στην τρέχουσα σεζόν της Premier League του Καζακστάν, έχει αγωνιστεί σε έξι αγώνες, διατηρώντας την εστία του ανέπαφη σε τρεις αγώνες.

🚨Temirlan Anarbekov🇰🇿 (2003) vs Olympiacos🇬🇷



🧤8 paradas

⚽️5 paradas a tiros dentro del área

❌1.26 xG evitados



Escandalosa actuación del guardameta del Kairat Almaty que salvó a su equipo durante todo el partido. Buenos reflejos y seguridad por arriba. Muy flojo en el gol. pic.twitter.com/wnwJtGtMdT — DvFut (@DvFut__) December 9, 2025

Την περασμένη σεζόν δόθηκε δανεικός στην Ζένις στην Αστάνα, όπου πραγματοποίησε 18 εμφανίσεις, δεχόμενος 20 γκολ και διατηρώντας την εστία του ανέπαφη σε τέσσερις αγώνες. Έχει εκπροσωπήσει το Καζακστάν στις μικρές κατηγορίες (από U-17 έως U-21) και έχει κληθεί τρεις φορές στην εθνική ομάδα των ανδρών, αν και δεν έχει κάνει ακόμη το ντεμπούτο του.

Το συμβόλαιό του με τον σύλλογο έχει διάρκεια έως τις 31 Δεκεμβρίου 2027 και η χρηματιστηριακή του αξία, σύμφωνα με το Transfermarkt, εκτιμάται σε 200 χιλιάδες ευρώ!

«Ξεκίνησα να παίζω ποδόσφαιρο αργά, σε ηλικία 11 ετών. Η ομάδα στο Ατιράου χρειάζεται παίκτες. Προσπάθησα. Στην αρχή ήθελα να γίνω παίκτης γηπέδου, αλλά δεν με πήραν. Με πήγαν στη δεύτερη ομάδα, δεν υπήρχε τερματοφύλακας. Με έβαλαν στην εστία, δεν ήμουν τόσο ψηλός εκείνη την εποχή, στεκόμουν όρθιος, έκανα μερικά σουτ, μετά ο προπονητής μου πρότεινε να παίζω συνέχεια στο τέρμα, συμφώνησα», είχε πει σε παλαιότερη συνέντευξή του ο 22χρονος πορτιέρε της Καϊράτ.

Τα επιτεύγματα του Αναρμπέκοφ περιλαμβάνουν τη συμβολή του στις νίκες της Καϊράτ μεγάλες διοργανώσεις. Με την ομάδα του, αναδείχθηκε πρωταθλητής του Καζακστάν τη σεζόν 2020/21 και φέτος βοήθησε την ομάδα να προκριθεί στο Champions League. Στην καριέρα του, έχει αγωνιστεί σε 90 παιχνίδια, εκ των οποίων τα 24 τα κράτησε «καθαρά».

Συνολικά στην καριέρα του έχει αντιμετωπίσει 20 πέναλτι (συμπεριλαμβανομένων των αγώνων συλλόγων και των νεαρών ομάδων), εκ των οποίων απέκρουσε τα 3, με ποσοστό επιτυχίας 15%.

🇰🇿 😲 22-летний Темирлан Анарбеков стал лучшим игроком матча против «Олимпиакоса», несмотря на поражение 0:1



Казахстанский голкипер сегодня сделал 8 сейвов − он также является лучшим вратарем в ЛЧ по предотвращенным голам после Никиты Хайкина 👏 pic.twitter.com/1ZRQMfkTi3 — Спортс" (@sportsru) December 9, 2025



