Η βαθμολογία του Champions League μετά από τη μεγάλη νίκη του Ολυμπιακού εναντίον της Καϊράτ Αλμάτι

Ο Ολυμπιακός του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ έφυγε με ένα υπερπολύτιμο «τρίποντο» από την παγωμένη Αστάνα, κερδίζοντας (1-0) την Καϊράτ Αλμάτι για την 6η αγωνιστική της League Phase του Champions League.

Οι «ερυθρόλευκοι» βρίσκονται στην 26η θέση του βαθμολογικού πίνακα με 5 πόντους και απέχουν μόλις έναν βαθμό από τις θέσεις που οδηγούν στη νοκ-άουτ φάση.

Υπενθυμίζουμε πως για να προκριθούν στα πλέι-οφ της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης χρειάζονται 2 νίκες στα εναπομείναντα δύο παιχνίδια με Λεβερκούζεν (εντός) και με Άγιαξ (εκτός).

Οι αγώνες της Τρίτης (09/12)

Μπάγερν Μονάχου - Σπόρτινγκ Λισαβόνας (19:45)

Αταλάντα - Τσέλσι

Μπαρτσελόνα - Άιντραχτ Φρανκφούρτης

Ίντερ - Λίβερπουλ

Μονακό - Γαλατάσαραϊ

Αϊντχόφεν - Ατλέτικο Μαδρίτης

Τότεναμ - Σλάβια Πράγας

Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ - Μαρσέιγ

Η βαθμολογία της League Phase του Champions League