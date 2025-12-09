Η βαθμολογία του Champions League μετά από τη μεγάλη νίκη του Ολυμπιακού εναντίον της Καϊράτ Αλμάτι
Δείτε πως διαμορφώθηκε η βαθμολογία της League Phase του Champions League μετά από την εκτός έδρας αναμέτρηση του Ολυμπιακού στο Καζακστάν.
Ο Ολυμπιακός του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ έφυγε με ένα υπερπολύτιμο «τρίποντο» από την παγωμένη Αστάνα, κερδίζοντας (1-0) την Καϊράτ Αλμάτι για την 6η αγωνιστική της League Phase του Champions League.
Οι «ερυθρόλευκοι» βρίσκονται στην 26η θέση του βαθμολογικού πίνακα με 5 πόντους και απέχουν μόλις έναν βαθμό από τις θέσεις που οδηγούν στη νοκ-άουτ φάση.
Υπενθυμίζουμε πως για να προκριθούν στα πλέι-οφ της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης χρειάζονται 2 νίκες στα εναπομείναντα δύο παιχνίδια με Λεβερκούζεν (εντός) και με Άγιαξ (εκτός).
Οι αγώνες της Τρίτης (09/12)
- Μπάγερν Μονάχου - Σπόρτινγκ Λισαβόνας (19:45)
- Αταλάντα - Τσέλσι
- Μπαρτσελόνα - Άιντραχτ Φρανκφούρτης
- Ίντερ - Λίβερπουλ
- Μονακό - Γαλατάσαραϊ
- Αϊντχόφεν - Ατλέτικο Μαδρίτης
- Τότεναμ - Σλάβια Πράγας
- Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ - Μαρσέιγ
Η βαθμολογία της League Phase του Champions League
- Άρσεναλ, 15β
- Παρί Σεν Ζερμέν, 12β
- Μπάγερν Μονάχου, 12β
- Ίντερ, 12β
- Ρεάλ Μαδρίτης, 12β
- Μπορούσια Ντόρτμουντ, 10β
- Τσέλσι, 10β
- Σπόρτινγκ Λισαβόνας, 10β
- Μάντσεστερ Σίτι, 10β
- Αταλάντα, 10β
- Νιούκαστλ, 9β
- Ατλέτικο Μαδρίτης, 9β
- Λίβερπουλ, 9β
- Γαλατάσαραϊ, 9β
- Αϊντχόφεν, 8β
- Τότεναμ, 8β
- Λεβερκούζεν, 8β
- Μπαρτσελόνα, 7β
- Καραμπάγκ, 7β
- Νάπολι, 7β
- Μαρσέιγ, 6β
- Γιουβέντους, 6β
- Μονακό, 6β
- Πάφος, 6β
- Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ, 6β
- Ολυμπιακός, 5β
- Κλαμπ Μπριζ, 4β
- Αθλέτικ Μπιλμπάο, 4β
- Άιντραχτ Φρανκφούρτης, 4β
- Κοπεγχάγη, 4β
- Μπενφίκα, 3β
- Σλάβια Πράγας, 3β
- Μπόντο Γκλιμτ, 2β
- Καϊράτ Αλμάτι, 1β
- Βιγιαρεάλ, 1β
- Άγιαξ, 0β