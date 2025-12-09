Σπορ Ολυμπιακός Champions League UEFA Champions League Ποδόσφαιρο

Η βαθμολογία του Champions League μετά από τη μεγάλη νίκη του Ολυμπιακού εναντίον της Καϊράτ Αλμάτι

Δείτε πως διαμορφώθηκε η βαθμολογία της League Phase του Champions League μετά από την εκτός έδρας αναμέτρηση του Ολυμπιακού στο Καζακστάν.

Ο Ολυμπιακός του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ έφυγε με ένα υπερπολύτιμο «τρίποντο» από την παγωμένη Αστάνα, κερδίζοντας (1-0) την Καϊράτ Αλμάτι για την 6η αγωνιστική της League Phase του Champions League.

Οι «ερυθρόλευκοι» βρίσκονται στην 26η θέση του βαθμολογικού πίνακα με 5 πόντους και απέχουν μόλις έναν βαθμό από τις θέσεις που οδηγούν στη νοκ-άουτ φάση.

Υπενθυμίζουμε πως για να προκριθούν στα πλέι-οφ της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης χρειάζονται 2 νίκες στα εναπομείναντα δύο παιχνίδια με Λεβερκούζεν (εντός) και με Άγιαξ (εκτός).

Οι αγώνες της Τρίτης (09/12)

  • Μπάγερν Μονάχου - Σπόρτινγκ Λισαβόνας (19:45)
  • Αταλάντα - Τσέλσι
  • Μπαρτσελόνα - Άιντραχτ Φρανκφούρτης
  • Ίντερ - Λίβερπουλ
  • Μονακό - Γαλατάσαραϊ
  • Αϊντχόφεν - Ατλέτικο Μαδρίτης
  • Τότεναμ - Σλάβια Πράγας
  • Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ - Μαρσέιγ

Η βαθμολογία της League Phase του Champions League

  1. Άρσεναλ, 15β
  2. Παρί Σεν Ζερμέν, 12β
  3. Μπάγερν Μονάχου, 12β
  4. Ίντερ, 12β
  5. Ρεάλ Μαδρίτης, 12β
  6. Μπορούσια Ντόρτμουντ, 10β
  7. Τσέλσι, 10β
  8. Σπόρτινγκ Λισαβόνας, 10β
  9. Μάντσεστερ Σίτι, 10β
  10. Αταλάντα, 10β
  11. Νιούκαστλ, 9β
  12. Ατλέτικο Μαδρίτης, 9β
  13. Λίβερπουλ, 9β
  14. Γαλατάσαραϊ, 9β
  15. Αϊντχόφεν, 8β
  16. Τότεναμ, 8β
  17. Λεβερκούζεν, 8β
  18. Μπαρτσελόνα, 7β
  19. Καραμπάγκ, 7β
  20. Νάπολι, 7β
  21. Μαρσέιγ, 6β
  22. Γιουβέντους, 6β
  23. Μονακό, 6β
  24. Πάφος, 6β
  25. Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ, 6β
  26. Ολυμπιακός, 5β
  27. Κλαμπ Μπριζ, 4β
  28. Αθλέτικ Μπιλμπάο, 4β
  29. Άιντραχτ Φρανκφούρτης, 4β
  30. Κοπεγχάγη, 4β
  31. Μπενφίκα, 3β
  32. Σλάβια Πράγας, 3β
  33. Μπόντο Γκλιμτ, 2β
  34. Καϊράτ Αλμάτι, 1β
  35. Βιγιαρεάλ, 1β
  36. Άγιαξ, 0β

