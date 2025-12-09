Ολυμπιακος: Τι χρειάζεται κόντρα στην Καϊράτ για να μείνει ζωντανός για την πρόκριση

Με φόρα από τη νίκη επί του ΟΦΗ, ο Ολυμπιακός έφτασε το πρωί της Δευτέρας (7/12) στο Καζακστάν και την Αστάνα, καθώς εκεί σήμερα (17:30) θα αντιμετωπίσει την Καϊράτ για την 6η αγωνιστική του Champions League.

Οι «ερυθρόλευκοι» βρίσκονται στην 33η θέση της βαθμολογίας με δύο πόντους και χρειάζονται μόνο τη νίκη για να συνεχίσουν να ελπίζουν σε πρόκριση στην επόμενη φάση. Στην ίδια μοίρα είναι και οι Καζάκοι, οι οποίοι με ένα πόντο λιγότερο από την ομάδα του Πειραιά θα παλέψουν επίσης για το πολυπόθητο τρίποντο.

⚪️ 𝗠𝗔𝗧𝗖𝗛𝘿𝘼𝙔 🔴



🆚 Kairat Almaty

🕟 17:30 (GR)

🏆 @ChampionsLeague

📌 Astana Arena

📺 Cosmote Sport 1HD pic.twitter.com/SDAHcTBNmb — Olympiacos FC (@olympiacosfc) December 9, 2025

Οι παίκτες του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ γνωρίζουν πως μόνο η νίκη θα κρατήσει τις «ελπίδες» τους για πρόκριση ζωντανές, δεδομένου ότι χρειάζεται 3/3 στα τελευταία ματς, Μπάγερ Λεβερκούζεν (εντός, 20/01, 22:00) και Αγιαξ (εκτός, 27/01, 22:00). για να βρεθεί στα νοκ άουτ. Σε περίπτωση που κάτι τέτοιο συμβεί θα έχει 11 βαθμούς αρκετούς ώστε να πάρει την πολυπόθητη πρόκριση.

Τι γίνεται όμως σε περίπτωση ισοπαλίας

Η ισοπαλία, όπως και η ήττα είναι δύο αποτελέσματα που αφήνουν τον Ολυμπιακό, κατά ένα πολύ μεγάλο ποσοστό εκτός ευρωπαϊκής συνέχειας. Δεδομένης της τωρινής συγκομιδής του, δύο βαθμοί, αν το βράδυ της Τρίτης (09/12) τους κάνει τρεις, τότε ακόμα και με 2/2 απέναντι στους επόμενους αντιπάλους του, είναι σχεδόν βέβαιο ότι 9 βαθμοί δεν θα του φτάσουν. Αξίζει να υπενθυμίσουμε πως η 24αδα πέρσι κρίθηκε στους 11 βαθμούς, ενώ η Ντιναμό Ζάγκρεμπ... πλήρωσε το 9-2 απέναντι στην Μπάγερν την πρώτη αγωνιστική και δεν βρέθηκε σε αυτή λόγω του συντελεστή τερμάτων της.

Αυτό το αναφέρουμε διότι, ακόμα και στους 9 βαθμούς να κριθεί η 24αδα, όπως είναι πιθανό, μετά τις πολλές ισοπαλίες που υπάρχουν στην διοργάνωση, ακόμα και έτσι ίσως να μην είναι αρκετό για τον Ολυμπιακό, ο όποιος έχει -8 στην διαφορά τερμάτων και θα χρειαστεί δύο μεγάλες νίκες απέναντι τους Γερμανούς και τους Ολλανδούς για να έχει ελπίδες. Τέλος, αξίζει να αναφέρουμε πως σε περίπτωση ήττας στην Αστάνα τότε οι ελπίδες των Πειραιωτών είναι μηδαμινές μιας και ακόμα και με 2/2 οι 8 βαθμοί δεν του αρκούν.