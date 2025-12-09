Youth League: Η βαθμολογία μετά την ήττα με Καϊράτ - Τι χρειάζεται ο Ολυμπιακός για να προκριθεί

Ο Ολυμπιακός εμφανίστηκε κατώτερος των περιστάσεων στην παγωμένη Αστάνα και ηττήθηκε με 2-0 από την Καϊράτ για την 6η και τελευταία αγωνιστική της League Phase του Youth League. Οι παίκτες του Γιώργου Σίμου είχαν τις στιγμές τους στο ματς, όμως τα γκολ των Μπάκντατ και Άμπις έδωσαν την πρώτη νίκη στην ομάδα από το Καζακστάν. Πλέον, οι Πειραιώτες χρειάζονται έναν συνδυασμό αποτελεσμάτων για να βρεθούν στα νοκ άουτ.

Μετά από αυτή την ήττα οι «ερυθρόλευκοι» βρίσκονται στην 20η θέση της βαθμολογίας με επτά βαθμούς σε έξι ματς. Οι ομάδες που τον... κυνηγάνε για να βρεθούν αυτές στην θέση του στην τελική 22αδα είναι επτά και είναι οι εξής: Λεβερκούζεν, Μονακό, Νάπολι, Αϊντχόφεν, Γιουβέντους, Μαρσέιγ και Αταλάντα.

Tι χρειάζονται όμως οι παραπάνω ομάδες για να ξεπεράσουν τον Ολυμπιακό; Μαξ οι δύο μπορούν να τον ξεπεράσουν και να βρεθούν στην φάση των «32» της κορυφαίας διοργάνωσης νέων στην Ευρώπη.

Το πρόγραμμα και τα σενάρια

Την Τρίτη (09/12) από τις 15:00 έως τις 16:00 θα ξεκινήσουν τέσσερις αγώνες, όπου ομάδες με συγκεκριμένα αποτελέσματα μπορούν να τερματίσουν πάνω από τον Ολυμπιακό και να του πάρουν την θέση στα νοκ άουτ.

15:00 Αϊντχόφεν - Ατλέτικο Μαδρίτης (με νίκη οι Ολλανδοί προσπερνάνε τον Ολυμπιακό)

15:00 Αταλάντα - Τσέλσι (Οι γηπεδούχοι χρειάζονται νίκη με τρια γκολ διαφορά για να περάσουν τον Ολυμπιακό

15:30 Ουνιόν - Μαρσέιγ (Ο σύλλογος από το Βέλγιο θέλει νίκη με έξι γκολ διαφορά, ενώ η Μαρσέιγ περνάει τον Ολυμπιακό με οποιαδήποτε νίκη)

16:00 Μονακό - Γαλατασαράι (Αρκεί η ισοπαλία στους Μονεγάσκους που έχουν καλύτερη διαφορά τερμάτων)

Την Τετάρτη (10/12), περνάμε στο... δεύτερο πιάτο με τρεις αναμετρήσεις να κρίνουν το ευρωπαϊκό μέλλον των παικτών του Γιώργου Σίμου.

13:00 Μπενφίκα - Νάπολι (Αρκεί στους φιλοξενούμενος η ισοπαλία μιας και έχει καλύτερη διαφορά τερμάτων)

15:00 Λεβερκούζεν - Νιουκάστλ (Οι Γερμανοί αρκούνται στην ισοπαλία)

16:00 Γιουβέντους - Πάφος (Με νίκη οι γηπεδούχοι προκρίνονται)

Από εκεί και έπειτα, οι πρωταθλητές Ελλάδας έχουν από πάνω τους τρεις ομάδες με καλύτερη διαφορά τερμάτων από τους ίδιους. Άγιαξ (0), Κοπεγχάγη (+2) και Άιντραχτ (+3), αν οι παραπάνω ομάδες ηττηθούν στα παιχνίδια τους και η διαφορά τερμάτων τους είναι χειρότερη από του Ολυμπιακού θα βρεθούν από κάτω του, ο Άγιαξ πρέπει να χάσει με τρία τέρματα, η Κοπεγχάγη με πέντε και η Άιντραχτ με έξι, καθώς και οι τρεις έχουν καλύτερη επίθεση.

09/12, 17:00 Μπαρτσελόνα - Άιντραχτ

10/12, 12:00 Καραμπάχ - Άγιαξ

10/12, 13:00 Βιγιαρεάλ - Κοπεγχάγη

Τα κριτήρια ισοβαθμίας στο Youth League

Διαφορά τερμάτων

Καλύτερη επίθεση

Εκτός έδρας καλύτερη επίθεση

Νίκες

Εκτός έδρας νίκες

Βαθμοί που κερδίθηκαν απέναντι στους αντιπάλους στη League Stage

Διαφορά τερμάτων απέναντι στους αντιπάλους στη League Stage

Καλύτερη επίθεση από τους αντιπάλους στη League Stage

Χαμηλότεροι πόντοι πειθαρχίας

Το φορμάτ και οι ημερομηνίες του Youth League:

Στη φάση των «32» περνούν οι 22 πρώτοι της League Phase συν τους 10 που θα προκριθούν από τον Γ’ προκριματικό γύρο στο μονοπάτι των πρωταθλητών.

Από τη φάση των «32» και μετά, τα ματς είναι μονά νοκ-άουτ, χωρίς παράταση, με την πρόκριση να κρίνεται στη διαδικασία των πέναλτι σε περίπτωση ισοπαλίας. Οι ημιτελικοί και ο τελικός διεξάγονται με τη μορφή Final-4 στη Νιόν της Ελβετίας.

Στους «32», οι ομάδες που θα τερματίσουν στις θέσεις 1-6 της League Phase, θα αντιμετωπίσουν τις ομάδες που θα τερματίσουν στις θέσεις 17-22. Οι ομάδες που θα τερματίσουν στις θέσεις 7-16, θα αντιμετωπίσουν τις 10 από το μονοπάτι των πρωταθλητών. Για τους αγώνες από τη φάση των «16» και έπειτα, θα υπάρξει νέα κλήρωση.

Κλήρωση φάσης των «32»: 12 Δεκεμβρίου

Αγώνες φάσης των «32»: 3-4 Φεβρουαρίου

Κλήρωση (φάσης των «16» και μετά): 6 Φεβρουαρίου

Αγώνες φάσης των «16»: 24-25 Φεβρουαρίου

Αγώνες προημιτελικής φάσης: 17-18 Μαρτίου

Final-4, ημιτελικοί: 17 Απριλίου

Final-4, τελικός: 20 Απριλίου

Η βαθμολογία της διοργάνωσης

Μετά από αυτή την ήττα οι «ερυθρόλευκοι» βρίσκονται στην 20η θέση της βαθμολογίας με επτά βαθμούς σε έξι ματς. Η Νάπολι είναι 23η με έξι βαθμούς και φιλοξενείται από την Μπενφίκα την Τετάρτη (10/12, 13:00). Παράλληλα, η Αϊντχόφεν, όπου υποδέχεται την Ατλέτικο την Τρίτη (09/12, 15:00) την Ατλέτικο έχει 5 βαθμούς με +2 συντελεστή τερμάτων, ενώ η Γιουβέντους που αντιμετωπίζει εντός έδρας την Πάφο, την Τετάρτη το μεσημέρι έχει τέσσερις βαθμούς και +1. Θυμίζουμε ότι προκρίνονται οι πρώτες 22 ομάδες.