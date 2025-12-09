Ολυμπιακός: Το θερμαινόμενο γήπεδο στην Αστάνα, οι συνθήκες την ώρα του ματς και οι... απαγορεύσεις

Με φόρα από τη νίκη επί του ΟΦΗ, ο Ολυμπιακός έφτασε το πρωί της Δευτέρας (7/12) στο Καζακστάν και την Αστάνα, καθώς εκεί την σήμερα, Τρίτη (7/12, 17:30) θα αντιμετωπίσει την Καϊράτ για την 6η αγωνιστική του Champions League.

Οι «ερυθρόλευκοι» βρίσκονται στην 33η θέση της βαθμολογίας με δύο πόντους και χρειάζονται μόνο τη νίκη για να συνεχίσουν να ελπίζουν σε πρόκριση στην επόμενη φάση. Στην ίδια μοίρα είναι και οι Καζάκοι, οι οποίοι με ένα πόντο λιγότερο από την ομάδα του Πειραιά θα παλέψουν επίσης για το πολυπόθητο τρίποντο.

Ο καιρός την ώρα του παιχνιδιού και οι διαφορετικές συνθήκες στο γήπεδο

Οι Πειραιώτες θα αγωνιστούν στην Αστάνα και συγκεκριμένα στην «Αστάνα Αρένα», ένα κλειστό θερμαινόμενο γήπεδο που έχει συνθετικό χλοοτάπητα και οροφή που κλείνει, ενώ η θερμοκρασία την ημέρα του αγώνα, αναμένεται να είναι στους -20 βαθμούς κελσίου την ώρα του ματς και να φτάσει έως και τους -28 βαθμούς κελσίου, σύμφωνα με τις πρόσφατες προβλέψεις.

Previsão bem tranquila pra Kairat x Olympiacos https://t.co/xZJC380zpI pic.twitter.com/nEjXNfyZx8 — Leonardo Bertozzi (@lbertozzi) December 8, 2025

Θα πρέπει να αναφέρουμε πως το γήπεδο όπου θα αγωνιστούν οι δυο ομάδες, έχει κλειστή οροφή και είναι σχεδιασμένο για τέτοιες θερμοκρασίες ενώ διαθέτει και τεχνικό χλοοτάπητα τελευταίας γενιάς, που έχει εγκριθεί από τη FIFA και είναι ο κατάλληλος για αυτές τις θερμοκρασίες. Αν και δεν υπάρχει απόλυτα σταθερή αναλογία, σε ανάλογες αναμετρήσεις η εσωτερική θερμοκρασία έχει βρεθεί περίπου στους 10 έως 15°C, επιτρέποντας στους ποδοσφαιριστές να αγωνιστούν.

Οι απαγορεύσεις και οι οδηγίες στους φιλάθλους του Ολυμπιακού

Ο Ολυμπιακός απηύθυνε συγκεκριμένες οδηγίες προς τους φίλους της ομάδας που ταξίδεψαν στην πρωτεύουσα του Καζακστάν, ενόψει του ματς της Τρίτης (9/12, 20:30 τοπική ώρα) με την Καϊράτ για την 6η αγωνιστική της League Phase του Champions League, τονίζοντας ότι η τήρησή τους είναι απαραίτητη προκειμένου να μην υπάρξουν προβλήματα κατά την προσέλευση στην Astana Arena.



Σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση, οι θύρες του γηπέδου θα ανοίξουν δύο ώρες πριν από την πρώτη σέντρα, ενώ η είσοδος των φιλάθλων του Ολυμπιακού έχει οριστεί στη θύρα S, όπου έχουν τοποθετηθεί μαγνητικοί έλεγχοι και συστήματα X–RAY.



Επιπλέον, τονίζεται ότι οι οπαδοί μπορούν να έχουν μαζί τους αποκλειστικά το κινητό τους τηλέφωνο, καθώς κάθε άλλο μεταλλικό αντικείμενο απαγορεύεται να περάσει στον χώρο του σταδίου. Σαφής είναι και η απαγόρευση του καπνίσματος: τσιγάρα, αναπτήρες και ηλεκτρονικά τσιγάρα θα αφαιρούνται στον έλεγχο, ενώ επιτρέπονται μόνο μικρές τσάντες μεγέθους έως Α4.