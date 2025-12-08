Σπορ Super League 1 Ολυμπιακός ΑΕΚ ΠΑΟΚ Παναθηναϊκός Πανσερραϊκός Παναιτωλικός Ποδόσφαιρο

Πρωταθλητής χειμώνα ο Ολυμπιακός - Αυτή είναι η βαθμολογία της Super League μετά τον πρώτο γύρο

Ο πρώτος γύρος της Super League ολοκληρώθηκε με τον Ολυμπιακό στην πρώτη θέση. Δείτε τη βαθμολογία μετά το πέρας της 13ης αγωνιστικής.

Eurokinissi
Με την αναμέτρηση ανάμεσα σε Πανσερραϊκό και Παναιτωλικό ολοκλήρωθηκε η 13η αγωνιστική της Stoiximan Super League. Στην αυλαία του πρώτου γύρου για το φετινό πρωτάθλημα, η ομάδα από το Αγρίνιο επιβλήθηκε εκτός έδρας του ουραγού Πανσερραϊκού με σκορ 1-0. 

Στην πρώτη θέση της βαθμολογικής κατάταξης βρίσκεται ο Ολυμπιακός με 34 βαθμούς. Οι «ερυθρόλευκοι» κερδίζουν, έτσι τον άτυπο τίτλο του πρωταθλητή χειμώνα. Με δύο βαθμούς λιγότερους, ακολουθεί ο ΠΑΟΚ. Στην τρίτη θέση εντοπίζεται η ΑΕΚ με 31 πόντους, ένω την 4άδα των πλέι-οφ συμπληρώνει ο εκπληκτικός φέτος Λεβαδειακός του Νίκου Παπαδόπουλου με 22 βαθμούς. 

Ο Παναθηναϊκός βρίσκεται στην έκτη θέση με 19 βαθμούς. Οι «πράσινοι» έχουν έναν αγώνα λιγότερο από τις υπόλοιπες ομάδες, καθώς εκκρεμεί ο αγώνας εναντίον του ΟΦΗ, ο οποίος είχε αναβληθεί λόγω των ευρωπαϊκών υποχρεώσεων της ομάδας του Μπενίτεθ

Τα αποτελέσματα της 13ης αγωνιστικής

  • Ολυμπιακός-ΟΦΗ 3-0
  • Βόλος-Κηφισιά 1-1
  • Αστέρας AKTOR-Λεβαδειακός 1-1
  • ΑΕΛ Novibet-Παναθηναϊκός2-2
  • ΠΑΟΚ-Άρης 3-1
  • ΑΕΚ-Ατρόμητος 4-1
  • Πανσερραϊκός-Παναιτωλικός 0-1

Η βαθμολογία της Stoiximan Super League μετά την ολοκλήρωση του πρώτου γύρου

  1. Ολυμπιακός, 34β
  2. ΠΑΟΚ, 32β
  3. ΑΕΚ, 31β
  4. Λεβαδειακός, 22β
  5. ΝΠΣ Βόλος, 22β
  6. Παναθηναϊκός, 19β (παιχνίδι λιγότερο)
  7. Άρης, 16β
  8. Κηφισιά, 16β
  9. Παναιτωλικός, 15β
  10. Αστέρας Τρίπολης AKTOR, 12β
  11. Ατρόμητος, 9β
  12. ΟΦΗ, 9β (παιχνίδι λιγότερο)
  13. ΑΕΛ Novibet, 8β
  14. Πανσερραϊκός, 5β

