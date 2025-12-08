Πρωταθλητής χειμώνα ο Ολυμπιακός - Αυτή είναι η βαθμολογία της Super League μετά τον πρώτο γύρο

Με την αναμέτρηση ανάμεσα σε Πανσερραϊκό και Παναιτωλικό ολοκλήρωθηκε η 13η αγωνιστική της Stoiximan Super League. Στην αυλαία του πρώτου γύρου για το φετινό πρωτάθλημα, η ομάδα από το Αγρίνιο επιβλήθηκε εκτός έδρας του ουραγού Πανσερραϊκού με σκορ 1-0.

Στην πρώτη θέση της βαθμολογικής κατάταξης βρίσκεται ο Ολυμπιακός με 34 βαθμούς. Οι «ερυθρόλευκοι» κερδίζουν, έτσι τον άτυπο τίτλο του πρωταθλητή χειμώνα. Με δύο βαθμούς λιγότερους, ακολουθεί ο ΠΑΟΚ. Στην τρίτη θέση εντοπίζεται η ΑΕΚ με 31 πόντους, ένω την 4άδα των πλέι-οφ συμπληρώνει ο εκπληκτικός φέτος Λεβαδειακός του Νίκου Παπαδόπουλου με 22 βαθμούς.

Ο Παναθηναϊκός βρίσκεται στην έκτη θέση με 19 βαθμούς. Οι «πράσινοι» έχουν έναν αγώνα λιγότερο από τις υπόλοιπες ομάδες, καθώς εκκρεμεί ο αγώνας εναντίον του ΟΦΗ, ο οποίος είχε αναβληθεί λόγω των ευρωπαϊκών υποχρεώσεων της ομάδας του Μπενίτεθ.

Τα αποτελέσματα της 13ης αγωνιστικής

Ολυμπιακός-ΟΦΗ 3-0

Βόλος-Κηφισιά 1-1

Αστέρας AKTOR-Λεβαδειακός 1-1

ΑΕΛ Novibet-Παναθηναϊκός2-2

ΠΑΟΚ-Άρης 3-1

ΑΕΚ-Ατρόμητος 4-1

Πανσερραϊκός-Παναιτωλικός 0-1

Η βαθμολογία της Stoiximan Super League μετά την ολοκλήρωση του πρώτου γύρου