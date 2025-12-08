Πρωταθλητής χειμώνα ο Ολυμπιακός - Αυτή είναι η βαθμολογία της Super League μετά τον πρώτο γύρο
Ο πρώτος γύρος της Super League ολοκληρώθηκε με τον Ολυμπιακό στην πρώτη θέση. Δείτε τη βαθμολογία μετά το πέρας της 13ης αγωνιστικής.
Με την αναμέτρηση ανάμεσα σε Πανσερραϊκό και Παναιτωλικό ολοκλήρωθηκε η 13η αγωνιστική της Stoiximan Super League. Στην αυλαία του πρώτου γύρου για το φετινό πρωτάθλημα, η ομάδα από το Αγρίνιο επιβλήθηκε εκτός έδρας του ουραγού Πανσερραϊκού με σκορ 1-0.
Στην πρώτη θέση της βαθμολογικής κατάταξης βρίσκεται ο Ολυμπιακός με 34 βαθμούς. Οι «ερυθρόλευκοι» κερδίζουν, έτσι τον άτυπο τίτλο του πρωταθλητή χειμώνα. Με δύο βαθμούς λιγότερους, ακολουθεί ο ΠΑΟΚ. Στην τρίτη θέση εντοπίζεται η ΑΕΚ με 31 πόντους, ένω την 4άδα των πλέι-οφ συμπληρώνει ο εκπληκτικός φέτος Λεβαδειακός του Νίκου Παπαδόπουλου με 22 βαθμούς.
Ο Παναθηναϊκός βρίσκεται στην έκτη θέση με 19 βαθμούς. Οι «πράσινοι» έχουν έναν αγώνα λιγότερο από τις υπόλοιπες ομάδες, καθώς εκκρεμεί ο αγώνας εναντίον του ΟΦΗ, ο οποίος είχε αναβληθεί λόγω των ευρωπαϊκών υποχρεώσεων της ομάδας του Μπενίτεθ.
Τα αποτελέσματα της 13ης αγωνιστικής
- Ολυμπιακός-ΟΦΗ 3-0
- Βόλος-Κηφισιά 1-1
- Αστέρας AKTOR-Λεβαδειακός 1-1
- ΑΕΛ Novibet-Παναθηναϊκός2-2
- ΠΑΟΚ-Άρης 3-1
- ΑΕΚ-Ατρόμητος 4-1
- Πανσερραϊκός-Παναιτωλικός 0-1
Η βαθμολογία της Stoiximan Super League μετά την ολοκλήρωση του πρώτου γύρου
- Ολυμπιακός, 34β
- ΠΑΟΚ, 32β
- ΑΕΚ, 31β
- Λεβαδειακός, 22β
- ΝΠΣ Βόλος, 22β
- Παναθηναϊκός, 19β (παιχνίδι λιγότερο)
- Άρης, 16β
- Κηφισιά, 16β
- Παναιτωλικός, 15β
- Αστέρας Τρίπολης AKTOR, 12β
- Ατρόμητος, 9β
- ΟΦΗ, 9β (παιχνίδι λιγότερο)
- ΑΕΛ Novibet, 8β
- Πανσερραϊκός, 5β