Επίσημο: Νέος προπονητής της ΑΕΛ Novibet ο Σάββας Παντελίδης

Παρόλο που η ΑΕΛ Novibet πήρε την ισοπαλία και τον βαθμό απέναντι στον Παναθηναϊκό, η διοίκηση της ομάδας αποφάσισε την λήξη της συνεργασίας με τον Στέλιο Μαλεζά. Μια κίνηση που όπως φαίνεται ήταν προαποφασισμένη.

Η διοίκηση της ΑΕΛ Novibet είχε επιλέξει τον αντικαταστάτη του Μαλεζά μέρες νωρίτερα από την αναμέτρηση της Κυριακής (7/12) με τον Παναθηναϊκό. Αυτός ο προπονητής είναι ο Σάββας Παντελίδης, ο οποίος αποδέχτηκε αυτή την φορά της πρόταση των βυσσινί, και θα βρεθεί σήμερα Δευτέρα (8/12) το απόγευμα στην Λάρισα για να υπογράψει συμβόλαιο συνεργασίας μέχρι το τέλος του καλοκαιριού και την Τρίτη (9/12) θα πραγματοποιήσει την πρώτη του προπόνηση.

Λέμε αυτή την φορά, γιατί ο 60χρονος τεχνικός βρέθηκε κοντά στην ΑΕΛ Novibet σε δύο ακόμα χρονικές στιγμές μέσα στο 2025. Αρχικά το περασμένο καλοκαίρι, όταν οι Θεσσαλοί βρίσκονταν σε αναζήτηση προπονητή μετά την άνοδό του από την Super League 2. Αναμενόμενα ο Παντελίδης απάντησε αρνητικά, όντας στον πάγκο του Αστέρα Aktor. Αργότερα, στις αρχές του Οκτώβρη μετά την απομάκρυνση του Γιώργου Πετράκη, ο Παντελίδης δέχτηκε ξανά κρούση από την ΑΕΛ, και παρόλο που είχε αποχωρήσει από τους Αρκάδες απάντησε κα πάλι αρνητικά.

Φαίνεται πως ο 60χρονος προπονητής εκτίμησε την επιμονή των ανθρώπων της Λάρισας, και αποφάσισε να αποδεχτεί την τρίτη κρούση της διοίκηση της ΑΕΛ Novibet. Το έργο που έχει αναλάβει είναι πολύ δύσκολο, καθώς η ομάδα βρίσκεται στην προτελευταία θέση της Super League, με μόλις μία νίκη και δικαίως λογίζεται ως το φαβορί για υποβιβασμό.