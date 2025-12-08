Παναγιώτης Τσαντίλας: Το ανερχόμενο ταλέντο του Ατρομήτου που προσελκύει τα βλέμματα

Η ΑΕΚ με δύο γκολ του Λούκα Γιόβιτς που μετρά πέντε σε μία εβδομάδα, κέρδισε και τον Ατρόμητο με 4-1 στη Νέα Φιλαδέλφεια και πήρε την 6η σερί νίκη της σε όλες τις διοργανώσεις με καλό ποδόσφαιρο.

Για τους Περιστεριώτες, δίχτυα βρήκε ο Παναγιώτης Τσαντίλας. Στο 73ο λεπτό της αναμέτρησης έπειτα από κακή πάσα του Καλοσκάμη, ο Ρότα δεν κατάφερε να κάνει κοντρόλ, ο Γιουμπιτάνα έκλεψε, πέρασε στον Αϊτόρ, ο οποίος γύρισε στον Τσαντίλα και ο νεαρός φορ μείωσε σε 3-1 με πλασέ. Αυτό ήταν το έκτο γκολ για τον 21χρονο του Ατρομήτου σε 13 εμφανίσεις που έχει καταγράψει έως τώρα τη φετινή σεζόν.

Από τα 11 του στον Ατρόμητο

Ο Παναγιώτης Τσαντίλας είναι γεννημένος την 1η Μαρτίου του 2004 και αγωνίζεται στην κορυφή της επίθεσης. Εκανε τα πρώτα του ποδοσφαιρικά βήματα στον Ατρόμητο σε ηλικία των 11 ετών, ξεχωρίζοντας σε όλα τα κλιμάκια των Ακαδημιών, φτάνοντας μέχρι και την πρώτη ομάδα με την οποία άρχισε προπονήσεις τον τελευταίο χρόνο. Το πάθος του και το ταλέντο του, έκαναν τους ιθύνοντες της ομάδας να του προσφέρουν επαγγελματικό συμβόλαιο τον Σεπτέμβριο του 2024.

Την περασμένη σεζόν πήρε το βάπτισμα πυρός στον αγώνα για τα playoffs την περυσινή σεζόν στον αγώνα με τον Αστέρα AKTOR. Ο Τσαντίλας στα 21 του χρόνια, κατάφερε να πραγματοποιήσει το ντεμπούτο του στις επαγγελματικές κατηγορίες με το Αστέρι στο στήθος. Ο επιθετικός του Ατρόμητου πέρασε στο ματς στο 87’ της αναμέτρησης στη θέση του Χάρη Τσιγγάρα και προσπάθησε κι αυτός να βρει το γκολ της ισοφάρισης, χωρίς όμως να τα καταφέρει.

Εκείνο το ματς θα μείνει για πάντα χαραγμένο στη μνήμη του Παναγιώτη Τσαντίλα καθώς ήταν μια μεγάλη προσωπική νίκη και δικαίωση, αφού μετά τον πολύ σοβαρό τραυματισμό (ρήξη χιαστού) που υπέστη τον Σεπτέμβριο του 2023 σε αναμέτρηση της Κ19 κόντρα στον Βόλο, κατέγραψε την πρώτη του συμμετοχή με την πρώτη ομάδα.

Τη φετινή σεζόν ο 21χρονος επιθετικός αποτελεί σημαντικό στέλεχος της ομάδας, έχοντας πραγματοποιήσει 13 συμμετοχές, στις οποίες έχει σημειώσει και έξι γκολ, με το τελευταίο να είναι αυτό κόντρα στην ΑΕΚ, στην «OPAP Arena». Οι εντυπωσιακές του εμφανίσεις επιβραβεύτηκαν, πριν από μερικές εβδομάδες, από την διοίκηση του Ατρομήτου, η οποία του προσέφερε νέο συμβόλαιο (έληγε το 2026) μέχρι το 2028.

«Δεν μπορώ παρά να είμαι ευτυχισμένος που συνεχίζω στην ομάδα της καρδιάς μου, στην ομάδα που μπορώ να αποκαλώ οικογένειά μου, αφού βρίσκομαι εδώ από μικρό παιδί και συμπληρώνω πάνω από 10 χρόνια στο Περιστέρι. Θέλω να ευχαριστήσω τον μεγαλομέτοχο της ομάδας μας, Γιώργο Σπανό, και τον Τεχνικό Διευθυντή, Γιάννη Αγγελόπουλο για την εμπιστοσύνη που μου έχουν δείξει και τη στήριξη σε εμένα προσωπικά σε όλη αυτή την πορεία αυτών των χρόνων.

Στόχος μου είναι να συνεχίσω την ίδια σκληρή δουλειά και να μπορέσω και εγώ από την πλευρά μου να βοηθήσω την ομάδα μας να φτάσει εκεί που πρέπει να βρίσκεται ο Ατρόμητος», ανέφερε χαρακτηριστικά στις πρώτες του δηλώσεις μετά την ανανέωση, ο Παναγιώτης Τσαντίλας.

Τα πέντε γκολ σε δύο ματς

Ενα από τα πιο χαρακτηριστικά στιγμιότυπα της φετινής σεζόν για τον Τσαντίλα είναι τα τρία τέρματα που πέτυχε στον ΟΦΗ, στο πλαίσιο της 8ης αγωνιστικής της Stoiximan Super League, όμως όλα τους ακυρώθηκαν επειδή ήταν σε θέση οφσάιντ. Οι Περιστεριώτες «ευτύχησαν» να βρουν δίχτυα μόλις στο 10’ με τον 21χρονο, έπειτα από κάθετη πάσα του Μπάκου, όμως υπήρξε υπόδειξη για οφσάιντ.

Τέσσερα λεπτά αργότερα, οι «κυανόλευκοι» είδαν ξανά τον Τσαντίλα να θέτει υποψηφιότητα για σκόρερ, ωστόσο ήταν εκτεθειμένος. Στο 61' και έπειτα από νέα κάθετη πάσα', ο Τσαντίλας βρέθηκε για ακόμη μια φορά σε θέση τετ-α-τετ, τα κατάφερε, αλλά ήταν ξανά οφσάιντ!

Ακολούθησε το ματς με την Κηφισιά, εκεί όπου ο Τσαντίλας βρήκε ξανά δύο φορές δίχτυα, αλλά μόνο το ένα γκολ μέτρησε.

Η αγάπη για τον Βόκολο και τα βλέμματα του Big-4

Το ντεμπούτο του με την πρώτη ομάδα του Ατρομήτου, ο Τσαντίλας το πραγματοποίησε υπό την καθοδήγηση του Λεωνίδα Βόκολου και έκτοτε ο νεαρός επιθετικός έχει ξετυλίξει το ταλέντο του στο χορτάρι, δείχνοντας στο ελληνικό κοινό τις δυνατότητες του. Μετά το τέλος της συνεργασίας με τον έμπειρο κόουτς, τον περασμένο Νοέμβριο, ο 21χρονος φορ αποχαιρέτησε με μια λιτή αλλά συγκινητική ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης τον Λεωνίδα Βόκολο.

Screenshot

Από την έναρξη της φετινής σεζόν ο αριστεροπόδαρος επιθετικός του Ατρομήτου, (ύψος 1,85) έχει αρχίσει να τραβά έντονα τα βλέμματα και οι ομάδες του Big 4 παρακολουθούν στενά την περίπτωσή του. Γι' αυτό και ο Ατρόμητος φρόντισε να «σφραγίσει» το μέλλον του Τσαντίλα έως το 2028, θέλοντας με αυτόν τον τρόπο να «προστατεύσει» ένα από τα πιο πλούσια περιουσιακά στοιχεία του ρόστερ.