Δύσκολες ώρες για τον Σιλά του Αστέρα AKTOR - Πέθανε η σύζυγός του
Δύσκολες ώρες για τον αμυντικό του Αστέρα AKTOR, Ισιάγκα Σίλα καθώς η σύζυγός του, έφυγε από τη ζωή.
Τη βαθιά οδύνη της και την αμέριστη συμπαράστασή της στον Ισιάγκα Σιλά εξέφρασε η ΠΑΕ Αστέρας AKTOR, καθώς η σύζυγος του 31χρονου αμυντικού των Αρκάδων έφυγε από τη ζωή.
Όπως είναι προφανές ο Ισιάγκα Σιλά βρίσκεται ήδη στο πλευρό της οικογένειας του και δεν βρίσκεται με την ομάδα, η οποία σε λίγη ώρα (7/12, 17:00) υποδέχεται στο «Κολοκοτρώνης» τον Λεβαδειακό.
Οι Αρκάδες θα παίξουν και για τον συμπαίκτη τους, ο οποίος περνάει από τις πιο δύσκολες ώρες της ζωής του.
Το μήνυμα της ΠΑΕ:
Η ΠΑΕ ASTERAS AKTOR εκφράζει τη βαθιά οδύνη της και την αμέριστη συμπαράστασή της στον ποδοσφαιριστή της ομάδας μας, Issiaga Sylla για την απώλεια της συζύγου του.
Issiaga, σύσσωμη η οικογένεια του ASTERAS AKTOR είναι στο πλευρό σου σε αυτή την τόσο δύσκολη στιγμή.
Ευχόμαστε δύναμη και κουράγιο.
