Δύσκολες ώρες για τον Σιλά του Αστέρα AKTOR - Πέθανε η σύζυγός του

Τη βαθιά οδύνη της και την αμέριστη συμπαράστασή της στον Ισιάγκα Σιλά εξέφρασε η ΠΑΕ Αστέρας AKTOR, καθώς η σύζυγος του 31χρονου αμυντικού των Αρκάδων έφυγε από τη ζωή.

Όπως είναι προφανές ο Ισιάγκα Σιλά βρίσκεται ήδη στο πλευρό της οικογένειας του και δεν βρίσκεται με την ομάδα, η οποία σε λίγη ώρα (7/12, 17:00) υποδέχεται στο «Κολοκοτρώνης» τον Λεβαδειακό.



Οι Αρκάδες θα παίξουν και για τον συμπαίκτη τους, ο οποίος περνάει από τις πιο δύσκολες ώρες της ζωής του.

Το μήνυμα της ΠΑΕ:

Η ΠΑΕ ASTERAS AKTOR εκφράζει τη βαθιά οδύνη της και την αμέριστη συμπαράστασή της στον ποδοσφαιριστή της ομάδας μας, Issiaga Sylla για την απώλεια της συζύγου του.

Issiaga, σύσσωμη η οικογένεια του ASTERAS AKTOR είναι στο πλευρό σου σε αυτή την τόσο δύσκολη στιγμή.

Ευχόμαστε δύναμη και κουράγιο.

Πηγή: Athletiko.gr