Super League 2: «Τριάρες» για Αστέρα AKTOR Β' και Πανιώνιο - «Γκέλαρε» ο Ηρακλής
Διαβάστε αναλυτικά τα αποτελέσματα, καθώς και την βαθμολογία της Super League 2, μετά την ολοκλήρωση της 12ης αγωνιστικής.
Η δράση της Super League 2 συνεχίστηκε την Κυριακή (30/11), με τον Αστέρα AKTOR Β' να επικρατεί εύκολα με 3-0 του Μακεδονικού. Νίκη Βόλου και Αναγέννηση Καρδίτσας μοιράστηκαν από έναν βαθμό με τη «λευκή» ισοπαλία τους (0-0), ενώ ο Ηρακλής έχασε ευκαιρία να αυξήσει την διαφορά του, αφού αναδείχτηκε ισόπαλος (2-2) με τον Καμπανιακό.
Στον Νότιο όμιλο, ο Πανιώνιος επιβλήθηκε με 3-0 του Παναργειακού, ενώ νωρίτερα η Ελλάς Σύρου πήρε μια σημαντική νίκη με 2-0 απέναντι στην Athens Kallithea. Δείτε αναλυτικά τα αποτελέσματα, καθώς και την βαθμολογία των δύο ομίλων της δεύτερης κατηγορίας.
Τα αποτελέσματα
- Ηλιούπολη - Καλαμάτα 0-3
- Χανιά - Ολυμπιακός Β' 1-0
- Μαρκό - Αιγάλεω 3-0
- ΠΑΟΚ Β' - ΠΑΣ Γιάννινα 1-0
- Καβάλα - Νέστος Χρυσούπολης 1-0
- Ελλάς Σύρου - Καλλιθέα 2-0
- Αστέρας AKTOR B - Μακεδονικός 3-0
- Νίκη Βόλου - Αναγέννηση Καρδίτσας 0-0
- Ηρακλής - Καμπανιακός 2-2
- Παναργειακός - Πανιώνιος 0-3