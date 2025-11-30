Σπορ Ποδόσφαιρο Αστέρας Τρίπολης Ηρακλής (ΠΑΕ) Πανιώνιος Νίκη Βόλου Super League 2

Super League 2: «Τριάρες» για Αστέρα AKTOR Β' και Πανιώνιο - «Γκέλαρε» ο Ηρακλής

Διαβάστε αναλυτικά τα αποτελέσματα, καθώς και την βαθμολογία της Super League 2, μετά την ολοκλήρωση της 12ης αγωνιστικής.

Eurokinissi
Eurokinissi
Συντακτική Ομάδα Flash.gr avatar
Συντακτική Ομάδα Flash.gr

Η δράση της Super League 2 συνεχίστηκε την Κυριακή (30/11), με τον Αστέρα AKTOR Β' να επικρατεί εύκολα με 3-0 του Μακεδονικού. Νίκη Βόλου και Αναγέννηση Καρδίτσας μοιράστηκαν από έναν βαθμό με τη «λευκή» ισοπαλία τους (0-0), ενώ ο Ηρακλής έχασε ευκαιρία να αυξήσει την διαφορά του, αφού αναδείχτηκε ισόπαλος (2-2) με τον Καμπανιακό.

Στον Νότιο όμιλο, ο Πανιώνιος επιβλήθηκε με 3-0 του Παναργειακού, ενώ νωρίτερα η Ελλάς Σύρου πήρε μια σημαντική νίκη με 2-0 απέναντι στην Athens Kallithea. Δείτε αναλυτικά τα αποτελέσματα, καθώς και την βαθμολογία των δύο ομίλων της δεύτερης κατηγορίας.

Τα αποτελέσματα

  • Ηλιούπολη - Καλαμάτα 0-3
  • Χανιά - Ολυμπιακός Β' 1-0
  • Μαρκό - Αιγάλεω 3-0
  • ΠΑΟΚ Β' - ΠΑΣ Γιάννινα 1-0
  • Καβάλα - Νέστος Χρυσούπολης 1-0
  • Ελλάς Σύρου - Καλλιθέα 2-0
  • Αστέρας AKTOR B - Μακεδονικός 3-0
  • Νίκη Βόλου - Αναγέννηση Καρδίτσας 0-0
  • Ηρακλής - Καμπανιακός 2-2
  • Παναργειακός - Πανιώνιος 0-3

Η βαθμολογία του Βόρειου Όμιλου

Standings provided by Sofascore

Η βαθμολογία του Νότιου Όμιλου

Standings provided by Sofascore

