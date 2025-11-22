Super League 2: Επικράτησε της Καβάλας ο Ηρακλής - Συνεχίζει αήττητη η Καλαμάτα (vids)

Η αγωνιστική δράση της 11ης αγωνιστικής της Super League 2 ξεκίνησε το Σάββατο (22/11) με τα φαβορί να παίρνουν τους τρείς βαθμούς. Συγκεκριμένα στον βόρειο όμιλο ο Ηρακλής επικράτησε της Καβάλας με 1-0 στο Καυταντζόγλειο, παραμένοντας πρώτος, ενώ η Νίκη Βόλου κέρδισε εύκολα τον Καμπανιακό με 3-1, με δυο γκολ του Λουκίνα και ένα του Σιούτα, ενώ για τους γηπεδούχους είχε ισοφαρίσει προσωρινά ο Ντουμάνης. Στον νότιο όμιλο η Καλαμάτα συνεχίζει αήττητη, καθώς επικράτησε των Χανίων με 1-0.

Ο Ηρακλής συνέχισε τα νικηφόρα αποτελέσματα υπό τις οδηγίες του Ιεροκλή Στολτίδη, καθώς υποδέχτηκε την Καβάλα στο Καυταντζόγλειο, και επικράτησε των αργοναυτών με 1-0. Ο γηραιός ήταν ανώτερος καθ'όλη την διάρκεια του παιχνιδιού, και κατάφερε να πάρει κεφάλι στο σκορ μόλις στο 4', όταν μετά από σέντρα του Κάτσικα, ο Μάναλης μόνος του στο δεύτερο δοκάρι, υποδέχεται και σουτάρει, νικώντας τον Γιαννίκογλου και κάνοντας το 1-0. Η Καβάλα δεν κατάφερε να απειλήσει ουσιαστικά την εστία του Στουρνάρα, και έτσι παραμένει στην 7η θέση.

Τα αποτελέσματα του Σαββάτου(22/11):

Ηρακλής - Καβάλα 1-0

Αναγέννηση Καρδίτσας - ΠΑΟΚ Β' 2-1

Καμπανιακός - Νίκη Βόλου 1-3

Ολυμπιακός Β' - Ελλάς Σύρου 2-2

Καλαμάτα - Χανιά 1-0

Η βαθμολογία του Βορείου ομίλου:

Η βαθμολογία του Νότιου ομίλου: