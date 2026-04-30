Super League 2: Τα ύποπτα ματς που είναι υπο διερεύνηση για στοιχηματική απάτη

Το πρωτάθλημα της Super League 2 τελείωσε όμως και την φετινή σεζόν υπήρξαν διάφορα παιχνίδια που σήκωσαν ιδιαίτερη συζήτηση.

Σύμφωνα με αναφορές από εταιρείες ανίχνευσης στοιχηματικής απάτης υπάρχουν μερικού ύποπτοι αγώνες οι οποίοι τράβηξαν τα βλέμματα λόγω αφύσικων στοιχιματισμών που συνδέθηκαν με την εξέλιξη των παιχνιδιών, αλλά και το αποτέλεσμα. Πρόκειται για τους εξής αγώνες:

19/10/2025: ΠΑΣ Γιάννινα – Καμπανιακός: 3-0

6/12/2025: Καμπανιακός – Αναγέννηση Καρδίτσας 0-3

15/2/2026: Ηλιούπολη – Παναργειακός: 1-0

29/3/2026: Ηλιούπολη – Καλλιθέα: 0-2.

Οι τρείς πρώτοι έχουν ήδη οριστεί ως παιχνίδια «υψηλής επικινδυνότητας» από την Εθνική Πλατφόρμα Αθλητικής Ακεραιότητας (Ε.Π.ΑΘΛ.Α.), δηλαδή πρόκειται για αγώνες με σοβαρές ενδείξεις χειραγώγησης, οι οποίοι έχουν σταλθεί ήδη για ποινική (στις αρμόδιες εισαγγελικές αρχές) και πειθαρχική (στην Επιτροπή Δεοντολογίας της ΕΠΟ) διερεύνηση. Το τέταρτο ματς βρίσκεται ακόμα υπο αξιολόγηση.

Να θυμίσουμε πως την σεζόν 2025 – 2026 έχουν υπάρξει και άλλες αναφορές περί χειραγώγησης για τα εξής παιχνίδια:

25/10/2025: Καβάλα – Αναγέννηση Καρδίτσας 2-3

22/11/2025: Καμπανιακός – Νίκη Βόλου 1-3

30/11/2025: Ηρακλής – Καμπανιακός 2-2.