Ο προπονητής ειδικών συνθηκών που ειδικεύεται στο να μεταμορφώνει ομάδες το κάνει (ξανά) στην Καβάλα

Η Καβάλα την φετινή σεζόν στην Super League 2 απασχόλησε πολύ την επικαιρότητα, όμως για τους λάθος λόγους. Ο κόσμος των «αργοναυτών» μετά την αλλαγή στο διοικητικό καθεστώς ήταν συγκρατημένα αισιόδοξοι για την φετινή πορεία της ομάδας στο πρωτάθλημα, όμως η αισιοδοξία αυτή δεν άργησε να μετατραπεί σε θυμό.

Πρώτος λόγος που το «καραβάκι» έγινε θέμα ήταν το γεγονός ότι η διοίκηση αποφάσισε πως στο γήπεδο θα μπορούν να μπούν μόνο οι κάτοχοι των εισιτηρίων διαρκείας. Φυσικά αυτό το γεγονός εξαγρίωσε τον κόσμο, που δεν μπορούσε να χωνέψει πως μια διοίκηση που δεν έχει παρουσιαστεί καν στους φιλάθλους της ομάδας, εκβιάζει έτσι την αγορά εισιτηρίων διαρκείας. Στην συνέχεια η συγκεκριμένη διοίκηση μετά από μια βαριά ήττα από την Νίκη Βόλου, αποφάσισε να λύσει το συμβόλαιο έξι βασικών ποδοσφαιριστών. Και το κερασάκι στην τούρτα ήταν φυσικά το σκηνικό με τον τερματοφύλακα της Καβάλας, που στον αγώνα με την Αναγέννηση Καρδίτσας έκανε το ένα λάθος μετά το άλλο, με αποτέλεσμα να μαλώσει με τους συμπαίκτες του, να βγει αλλαγή, και φυσικά να τεθεί και εκτός ομάδας.

Η χρονιά έδειχνε να δυσκολεύει ακόμα περισσότερο για τους «αργοναύτες», όταν η διοίκηση παραιτήθηκε εν μια νυκτί, και άφησε την τύχη της ομάδας στον «αέρα». Έτσι ανέλαβε για ακόμη μια φορά ο περσινός πρόεδρος, Ανδρέας Σκλαρής, που σε συνεργασία με τον ερασιτέχνη κλήθηκαν να κρατήσουν την ομάδα ζωντανή. Η πρώτη κίνηση του Σκλαρή ήταν να πλησιάσει τον Γιάννη Τάτση για να αναλάβει την ομάδα. Παρόλο που η πρώτη απάντηση του προπονητή με καταγωγή από τα Γιάννενα ήταν αρνητική, τελικά πείστηκε να αναλάβει την Καβάλα, και για ακόμη μια φορά να την οδηγήσει στην σωτηρία.

Τα πρώτα δείγματα με το ποδοσφαιρικό θαύμα στην Παναχαϊκή

Ο Γιάννης Τάτσης δεν έχει τυχαία την φήμη του προπονητή «ειδικών αναγκών». Ο 53χρονος προπονητής έχει δείξει την αξία του, και υπάρχουν χαρακτηριστικά παραδείγματα που αιτιολογούν αυτόν τον τίτλο. Το πρώτο είναι αυτό της Παναχαϊκής. Ο Τάτσης ανέλαβε την ομάδα τον Οκτώβριο του 2023, η οποία είχε μόλις έναν βαθμό και βρισκόταν σε πολύ δύσκολη θέση στην Super League 2. Ο Γιαννιώτης τεχνικός έζησε το απόλυτο ποδοσφαιρικό θαύμα με την ιστορική ομάδα της Πάτρας. Από τον έναν βαθμό, η ομάδα κατάφερε να σωθεί, και σε 27 αγώνες είχε το ρεκόρ των 10 νικών, 9 ισοπαλιών και 8 ηττών, και με συνολικά 40 βαθμούς τερμάτισε 11η, καθώς την τελευταία αγωνιστική των playout κέρδισε τον σωσμένο Διαγόρα με 1-0 και εξασφάλισε την παραμονή.

Ο Γιάννης Τάτσης στην Παναχαϊκή/ Eurokinissi

Το σερί και η σωτηρία που έκανε τους Καβαλιώτες να φωνάζουν το όνομά του

Τον Ιανουάριο του 2025 η Καβάλα βρίσκεται σε μια δυσμενή θέση, καθώς είναι στην προτελευταία θέση με τα αποτελέσματα να είναι αρνητικά. Στις 8 Ιανουαρίου αναλαμβάνει ο Γιάννης Τάτσης, και για ακόμη μια φορά δείχνει τι δουλειά μπορεί να κάνει σε μια ομάδα. Παρόλο που στα δυο πρώτα παιχνίδια γνωρίζει την ήττα από Καμπανιακό και ΠΑΟΚ Β', οι «αργοναύτες» κάνουν ένα σερί δέκα αγώνων αήττητοι, και φτάνουν να έχουν την παραμονή στα πόδια τους μέχρι την τελευταία αγωνιστική. Εκεί που ο προπονητής Τάτσης αντιμετωπίζει μια ομάδα που έχει ξανά αντιμετωπίσει σε τέτοιες συνθήκες. Και πάλι τον Διαγόρα! Μόνο που αυτή την φορά η ομάδα από την Ρόδο έχει τον ίδιο στόχο με την Καβάλα, δηλαδή την παραμονή. Ο ΑΟΚ και με την ισοπαλία σώζει την κατηγορία, μια ισοπαλία την οποία παίρνει σε ένα ματς θρίλερ, που λήγει 2-2, εν μέσω ξέφρενων πανηγυρισμών από ποδοσφαιριστές, κόσμο και προπονητή. Και φυσικά το όνομα του Γιάννη Τάτση δεν σταματάει να είναι σύνθημα στα χείλη των φίλων της Καβάλας.

Οι παβηγυρισμοί μετά την νίκη-σωτηρία απέναντι στον Διαγόρα / Eurokinissi

Φέτος, ο Γιαννιώτης τεχνικός ανέλαβε μια ομάδα σχεδόν διαλυμένη. Η Καβάλα είχε βάλει μόλις 6 γκολ και είχε δεχτεί δεκαπέντε. Ο 52χρονος προπονητής έκανε το ντεμπούτο του για την δεύτερη θητεία του στον πάγκο του ΑΟΚ, στις 16 Νοεμβρίου, κερδίζοντας τον Καμπανιακό με 1-0. Ένα μήνα πριν η ίδια ομάδα είχε δεχτεί έξι γκολ από την Νίκη Βόλου και ήταν έτοιμη να διαλυθεί. Σήμερα ο Τάτσης έχει καταφέρει κάτι που λίγοι θα κατάφερναν. Σε 5 παιχνίδια η Καβάλα έχει 4 νίκες και μια ήττα από τον πρωτοπόρο Ηρακλή, με 5 γκολ υπέρ και ένα κατά, έχοντας μαζέψει συνολικά 12 βαθμούς. Όλα αυτά χωρίς καμία μεταγραφή, παρά μόνο με σωστή αξιολόγηση, σοβαρή δουλειά, καθαρό μυαλό και φυσικά τον σεβασμό, που αδιαμφισβήτητα τον έχει κερδίσει από τους παίκτες του. Το ποδόσφαιρο του Τάτση ενθουσιάζει τον κόσμο της Καβάλας, γιατί δεν είναι αμυντικό, δεν δείχνει φόβο, και ψάχνει τρόπους να δημιουργήσει προϋποθέσεις για να σκοράρει. Αυτό είναι αποτέλεσμα της εμπειρίας και της δουλειάς του προπονητή, ο οποίος προσαρμόζεται κάθε εβδομάδα στον αντίπαλο, μελετάει τις αδυναμίες του και χτυπάει σε αυτές, και ταυτόχρονα καταφέρνει να καλύψει τις δικές του. Στοχευμένα, μεθοδικά. Ο Γιάννης Τάτσης αν πάρει πίστωση χρόνου, εμπιστοσύνη και στήριξη, δεν μπορεί κανείς να φανταστεί που μπορεί να φτάσει μια ομάδα. Το μόνο σίγουρο είναι ότι μπορεί να φτάσει την Καβάλα ψηλά. Γιατί Καβάλα και Τάτσης φαίνεται να ταιριάζουν.