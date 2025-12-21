Η βαθμολογία της Super League 2 μετά τα ματς της Κυριακής (21/12)

Με έξι αναμετρήσεις συνεχίστηκε την Κυριακή 21 Δεκεμβρίου η 15η αγωνιστική της Super League 2, το οποίο παρακολουθείτε ζωντανά και αποκλειστικάαπό το ACTION 24 και το Athletiko.

Στον Α' όμιλο, μεγάλο διπλό πήρε ο Ηρακλής, ο οποίος επικράτησε με 2-1 του ΠΑΟΚ Β' εκτός έδρας, εκμεταλλευόμενος την απώλεια βαθμών της Νίκης Βόλου στην Καβάλα, μια εβδομάδα πριν τη μεταξύ τους αναμέτρηση.

Στον Β' όμιλο, με χρυσό σκόρερ τον Κολοβό, ο Πανιώνιος κέρδισε το Αιγάλεω ενώ στο ματς που παρακολουθήσατε από το ACTION 24 και το Athletiko. με φοβερό γκολ του Σεμπά ήρθε η νίκη για την Μαρκό κόντρα στα Χανιά με 2-0.

Η αγωνιστική ολοκληρώνεται τη Δευτέρα 22 Δεκεμβρίου με τον Αστέρα Β' AKTOR να φιλοξενεί την Αναγέννηση Καρδίτσας, αγώνα που θα παρακολουθήσετε από το Youtube του Athletiko.

Tο πρόγραμμα της 15ης αγωνιστικής της Super League 2

Α' όμιλος

Σάββατο 20 Δεκεμβρίου

Μακεδονικός - Νέστος Χρυσούπολης 2-2

Καμπανιακός - ΠΑΣ Γιάννινα 2-0

Κυριακή 21 Δεκεμβρίου

Καβάλα - Νίκη Βόλου 2-2

ΠΑΟΚ Β - ΠΟΤ Ηρακλής 1-2



Δευτέρα 22 Δεκεμβρίου

Αστέρας AKTOR B - Αν. Καρδίτσας (14.00 athletiko.gr, «Θ. Κολοκοτρώνης»)



Β' όμιλος



Σάββατο 20 Δεκεμβρίου

Καλαμάτα - Athens Kallithea 2-0

Κυριακή 21 Δεκεμβρίου

Μαρκό - Χανιά 2-0

Ελλάς Σύρου - Ηλιούπολη 1-1

Παναργειακός - Ολυμπιακός Β 1-2

Πανιώνιος - Αιγάλεω 1-0

H βαθμολογία του βόρειου ομίλου

Η βαθμολογία του νότιου ομίλου

