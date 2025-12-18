Ηρακλής: Πάει για πέμπτο προπονητή μέσα σε τέσσερις μήνες μετά την ήττα από τον Ολυμπιακό

Έντονες αντιδράσεις προκάλεσε στις τάξεις των οπαδών του Ηρακλή ο διασυρμός στο «Γ. Καραϊσκάκης». Ο «Γηραιός» ηττήθηκε 6-0 από τον Ολυμπιακό για τη League Phase του Κυπέλλου και η «Αυτόνομη Θύρα 10» έκανε λόγο για ξεφτίλα.

Μετά από αυτή την ήττα, το μέλλον του Νεμπόισα Βίγκνιεβιτς στον πάγκο των «κυανολεύκων» φαίνεται πως είναι εξαιρετικά αβέβαιο. Ο 57χρονος Σέρβος τεχνικός ανέλαβε τα ηνία του συλλόγου στις 24 Νοεμβρίου αλλά μετά από πέντε ματς στην τεχνική ηγεσία της ομάδας, δεν έχει καταφέρει να κερδίσει την εμπιστοσύνη της διοίκησης, έχοντας ως απολογισμό δύο νίκες, δύο ισοπαλίες και μία ήττα.

Το όνομα του αντικαταστάτη του Βίγκνιεβιτς

Το όνομα του Στέλιου Μαλεζά φαίνεται πως «παίζει» δυνατά σε περίπτωση απομάκρυνσής του Βίγκνιεβιτς. Ο 40χρονος Έλληνας προπονητής το τελευταίο διάστημα δούλεψε στη Stoiximan Super League και συγκεκριμένα στον πάγκο της ΑΕΛ Novibet, ενώ πέρυσι ήταν στην Athens Kallithea. Νωρίτερα θήτευσε στη Super League 2 με τον Μακεδονικό και στην Κ19 του ΠΑΟΚ. Σε περίπτωση που τελικά απομακρυνθεί ο Βίγκνιεβιτς από την τεχνική ηγεσία, τότε ο Γηραιός θα πάει για πέμπτο προπονητή μέσα σε διάστημα τεσσάρων μηνών.