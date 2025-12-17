Ολυμπιακός - Ηρακλής 6-0: «Ερυθρόλευκη» πρωτιά στο Κύπελλο με εξάρα και μαέστρους Γιαζίτσι-Ποντένσε

Ιδανικό και... εμφατικό φίνις στη League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας για τον Ολυμπιακό. Οι «ερυθρόλευκοι» επιβεβαίωσαν την ανωτερότητα τους απέναντι στον Ηρακλή και επιβλήθηκαν με 6-0 του «Γηραιού», καπαρώνοντας εμφατικά την πρώτη θέση στη βαθμολογία του ενιαίου ομίλου. Γιαζίτσι (12'), Καλογερόπουλος (21'), Ροντινέι (40'), Τσικίνιο (45'), Γιάρεμτσουκ (51') και Ρέτσος (70') πέτυχαν τα γκολ για τον Ολυμπιακό.

Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ είδε τους παίκτες του να παρουσιάζουν εξαιρετική νοοτροπία στο παιχνίδι, έδωσε χρόνο συμμετοχής σε παίκτες που θα χρειαστεί στη συνέχεια και με επιθετική πολυφωνία «καθάρισε» τον Ηρακλή και κατέκτησε την προνομιούχο πρώτη θέση. Υπενθυμίζουμε πως με την εξασφάλιση της πρώτης θέσης ο Ολυμπιακός εξασφαλίζει πλεονέκτημα έδρας μέχρι τα ημιτελικά, κάτι που σημαίνει πως αν οι Πειραιώτες φτάσουν στους «4» του Κυπέλλου θα έχουν την ρεβάνς σε έναν πιθανό ημιτελικό στο «Γ. Καραϊσκάκης».

Το ματς

Ο Ολυμπιακός έδειξε από νωρίς τις διαθέσεις του, πιέζοντας ψηλά τον Ηρακλή και δημιουργώντας την πρώτη τελική στον στόχο με τον Ποντένσε μόλις στο 2', σουτ που μπλόκαρε εύκολα ο Νικοπολίδης. Στο 12' οι «ερυθρόλευκοι» βρήκαν το γρήγορο προβάδισμα που επεδίωκαν με τον Γιαζίτσι να γίνεται κάτοχος της μπάλας στο όριο της περιοχής από τα αριστερά και με ένα άψογο τεχνικό πλασέ έβαλε σε θέση οδηγού τον Ολυμπιακό.

Οι παίκτες του Μεντιλίμπαρ συνέχισαν να σφυροκοπούν την εστία του Ηρακλή, με τον Νικοπολίδη να αποκρούει με δυσκολία τα σουτ των Νασιμέντο (16') και Γιάρεμτσουκ (18'). Ο Γιαζίτσι από σκόρερ έγινε δημιουργός, σεντράροντας στην καρδιά της περιοχής για τον Καλογερόπουλο, ο οποίος με διπλή προσπάθεια και εξουδετερωμένο τον τερματοφύλακα των φιλοξενούμενων διπλασίασε τα τέρματα του Ολυμπιακού στο 22'.

Στο 40ο λεπτό και με άτυπο δημιουργό πάλι τον Γιαζίτσι ο Ποντένσε έκανε γύρισμα για τον Γιάρεμτσουκ, αυτός νικήθηκε αρχικά από τον Νικοπολίδη και ο Ροντινέι στην επαναφορά έκανε το 3-0 για τους Πειραιώτες. Πέντε λεπτά αργότερα, ο Τσικίνιο σκόραρε με το κεφάλι, προσθέτοντας το όνομα του στον πίνακα των σκόρερ, δευτερόλεπτα πριν οι δύο ομάδες οδηγηθούν στα αποδυτήρια για την ανάπαυλα του αγώνα.

Το σκηνικό δεν άλλαξε ούτε στο 2ο μέρος, με τον Ολυμπιακό να μην... αφήνει το πόδι από το γκάζι. Στο 51', έπειτα από εξαιρετική συνεργασία Νασιμέντο-Ποντένσε ο δεύτερος βρήκε κάθετα τον Γιάρεμτσουκ ο οποίος έκανε το 5-0.

Στην επιστροφή του στην αγωνιστική δράση βρήκε γκολ και ο Ρέτσος, ο οποίος εκμεταλλεύτηκε την εξαιρετική εκτέλεση φάουλ του Γιαζίτσι και σκόραρε με καρφωτή κεφαλιά στο 70'. Ο ρυθμός στο τελευταίο 20λεπτό έπεσε αισθητά, με το ματς να αποκτά διαδικαστικό χαρακτήρα και τον Ολυμπιακό να σφραγίζει άκοπα την πρώτη θέση.

Ολυμπιακός: Μπότης, Ροντινέι, Ορτέγκα, Καλογερόπουλος, Μάνσα, Σιπιόνι, Μουζακίτης, Γιαζίτζι, Τσικίνιο, Ποντένσε, Γιάρεμτσουκ.

Ηρακλής: Νικοπολίδης, Σιδεράς, Ουές, Βιτλής, Τσιντώνης, Χάινριχ, Φοφανά, Δημητρίου, Ντουρμισάι, Μωϋσίδης, Ντοβεντάν