Τα κέρδη μιας απολαυστικής εξάρας και ο πάντα χρήσιμος Γιαζίτζι με το μαγικό αριστερό...

Σε παιχνίδια όπως αυτό στο πλαίσιο του Κυπέλλου ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τον Ηρακλή δεν έχει πολλά να ζητήσει ένας προπονητής όπως ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ. Ήταν δεδομένο ότι η ομάδα του θα έπαιζε με πολλές ρεζέρβες στον συγκεκριμένο αγώνα κι ό,τι εύκολα ή δύσκολα θα έφτανε στη νίκη απέναντι σε μια ομάδα μικρότερης κατηγορίας, παίζοντας μπροστά στο κοινό της.



Το ζητούμενο ήταν η σοβαρότητα με την οποία οι «ερυθρόλευκοι» θα αντιμετώπιζαν τις απαιτήσεις της αναμέτρησης κι αν θα έδιναν δικαιώματα όπως έχει γίνει σε αρκετά παιχνίδια άλλων ομάδων ως τώρα από το ξεκίνημα της διοργάνωσης. Εκείνο που είδε ο Βάσκος τεχνικός και ασφαλώς χαμογέλασε ήταν την ομάδα του να αντιμετωπίζει το παιχνίδι με τη δέουσα σοβαρότητα, να βάζει έξι γκολ με διαφορετικούς σκόρερ και να σέρνουν πρώτοι τον χορό οι πιο... μπαρουτοκαπνισμένοι.



Όταν σε ένα τέτοιο παιχνίδι, μαζί με τις ρεζέρβες, παίρνουν φανέλα βασικού παίκτες με την εμπειρία του Ροντινέι, του Ποντένσε, του Γιάρεμτσουκ, του Τσικίνιο κι αυτοί το αντιμετωπίζουν με τη συγκέντρωση και τη διάθεσή τους στο μέγιστο βαθμό, είναι ό,τι καλύτερο για τον προπονητή τους στο δρόμο για την κατάκτηση ενός ακόμη νταμπλ.



Δεν άφησαν περιθώρια στην ομάδα της Θεσσαλονίκης οι γηπεδούχοι, πέτυχαν μισή ντουζίνα γκολ κι έχασαν άλλα τόσα (δέχθηκε 14 τελικές στην εστία και 21 συνολικά) απέναντι στον γιο του Αντώνη Νικοπολίδη, τον 25χρονο Γιάννη που έκανε τα πάντα για να περιορίσει τον δείκτη του σκορ. Είναι δουλειά του «Μέντι» όλο αυτό. Οχι απλά να δίνει ευκαιρίες σε όλους, αλλά να κρατά και τόσο ψηλά το κίνητρο σε ένα ακόμη παιχνίδι που θα μπορούσε να θεωρηθεί... αγγαρεία.



Eurokinissi

Που μπορούμε να σταθούμε και ποια είναι τα κέρδη της εξάρας πέρα από την κατάκτηση της πρώτης θέσης στη σχετική διαδικασία του Κυπέλλου;

1. Γιουσούφ Γιαζίτσι: Όπως σε κάθε του συμμετοχή, προσπαθεί πάντα για το καλύτερο κι αυτό αν μη τι άλλο δείχνει πόσο επαγγελματίας είναι και πόσο θέλει να βοηθά την ομάδα είτε παίζει για ένα λεπτό, είτε για όλο το ματς. Ανοιξε το σκορ με υπέροχο πλασέ, από δικές του ενέργειες προήλθαν τα δύο επόμενα γκολ, έδωσε την ασίστ στο γκολ του Ρέτσου. Γενικά ήταν δραστήριος σε όλο το ματς και απέδειξε ότι το μαγικό αριστερό του πόδι θα είναι πάντα απαραίτητο για τις... δύσκολες φάσεις, έστω κι αν δεν είναι ούτε ο πιο γρήγορος, ούτε ο πιο συνεπής ανασταλτικά παίκτης του κόσμου... Όταν χρειάζεται φαντασία κι επιδεξιότητα, μπορεί με μία ενέργεια να κάνει τη διαφορά γι' αυτό και θα είναι πάντα χρήσιμος έστω κι ως λύση από τον πάγκο.



2. Αλέξης Καλογερόπουλος: Ο πιτσιρικάς στόπερ παίζει όλο και περισσότερο τελευταία, δείγμα της συνέπειας στην προσπάθειά του που έχει εκτιμηθεί ανάλογα από τον κόουτς. Στην 7η φετινή του παρουσία (τρεις στο πρωτάθλημα), ο 21χρονος κεντρικός αμυντικός κατάφερε να πετύχει και το πρώτο του γκολ με τα ερυθρόλευκα, γεγονός που σίγουρα θα απογειώσει την ψυχολογία του για τη συνέχεια.



3. Λορέντσο Σιπιόνι: Περίμενε καιρό ο Αργεντινός χαφ για να παίξει ξανά, ωστόσο, φρόντισε να δείξει τα καλά του στοιχεία και να βάλει το όνομά του ξανά στο μυαλό του Μεντιλίμπαρ για τη δύσκολη συνέχεια.



4. Ντιόγκο Νασιμέντο: Ο 23χρονος Πορτογάλος ήταν μαμούνι σε ένα ακόμη ματς. Με ατελείωτη ενέργεια, διάθεση να μπει σε κάθε φάση, δυναμισμό στις μονομαχίες, στοιχεία που δεν γίνεται να περάσουν απαρατήρητα από κανέναν, ειδικά όταν συνοδεύονται από τη δική του ποιότητα.



5. Ντανιέλ Ποντένσε: Δεν πατούσε καλά το τελευταίο διάστημα ο «Σούπερμαν» του Ολυμπιακού. Ταλαιπωρήθηκε κι από έναν τραυματισμό, άρα τη συγκεκριμένη συμμετοχή την ήθελε για να ανεβάσει στροφές. Το έκανε εξαιρετικά με συμμετοχή στα μισά γκολ της ομάδας του και πολλά κέφια όσο έμεινε πάνω στο χορτάρι.



6. Ρόμαν Γιάρεμτσουκ: Τώρα που απουσιάζει ο Ελ Καμπί, ο Ουκρανός θα κληθεί να επαναλάβει ό,τι και πέρυσι στο διάστημα του β' γύρου που αποδείχθηκε καταλύτης στο δρόμο για το νταμπλ. Σκόραρε δύο φορές με ιδανικό τελείωμα, μέτρησε το ένα γκολ, κυριάρχησε στην αντίπαλη περιοχή, ήταν δραστήριος και αποφασισμένος να αρπάξει ξανά την ευκαιρία.



7. Παναγιώτης Ρέτσος: Ο αρχηγός του Ολυμπιακού χρειάστηκε να μείνει εκτός για ένα διάστημα λόγω τραυματισμού, αλλά επέστρεψε φορτσάτος. Συνόδευσε, μάλιστα, το διάστημα συμμετοχής του με ένα γκολ. Ήταν η πρώτη του συμμετοχή στη διοργάνωση και το τρίτο του τέρμα, καθώς μετράει δύο και στο πρωτάθλημα.



Υ.Γ.: Άψογός ο Μπότης κάτω από τα δοκάρια κι ας δέχθηκε μόλις μία τελική στην εστία. Έδειξε έτοιμος να επέμβει ανά πάσα στιγμή και ικανός να σταθεί κάτω από τα δοκάρια αυτής της τόσο απαιτητικής ομάδας που το λάθος... απαγορεύεται.