Εβδομάδα... «αιωνίων»: Ποτέ θα αναμετρηθούν... τρεις φορές Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός

Ολοκληρώθηκε με τρεις αναμετρήσεις η League Phase του κυπέλλου Ελλάδας, με τον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό να κερδίζουν τον Ηρακλή και την Καβάλα αντίστοιχα και να τερματίζουν στην πρώτη τετράδα της ενιαίας βαθμολογίας, κάτι που σημαίνει πως προκρίθηκαν αυτόματα στα προημιτελικά της διοργάνωσης.

Το «τριφύλλι» στους «8» θα αντιμετωπίσει τον νικητή του Άρης - Παναιτωλικός, ενώ στα ημιτελικά, αν περάσει, θα βρει τον νικητή του Ολυμπιακός - ΠΑΟΚ, εφόσον ο ΠΑΟΚ περάσει από τον Ατρόμητο.

Αν οι δύο «αιώνιοι» καταφέρουν να επικρατήσουν των αντιπάλων τους στα προημιτελικά, τότε θα δούμε τρία «ντέρμπι αιωνίων» μέσα σε μία εβδομάδα, μιας και την ίδια χρονική περίοδο θα κληθούν να αντιμετωπίσουν ο ένας τον άλλο και για το πρωτάθλημα.

Συγκεκριμένα, στις 3 ή 4 Φεβρουαρίου θα διεξαχθεί ο πρώτος μεταξύ τους αγώνα για τα ημιτελικά στην Λεωφόρο, ενώ μερικές ημέρες αργότερα στις 7 Φεβρουαρίου, στο ίδιο γήπεδο η ομάδα του Ράφα Μπενίτεθ θα υποδεχτεί αυτή του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ για την 20η αγωνιστική της Super League. Στις 10 ή 11 Φεβρουαρίου θα συμπληρωθεί, η... τριλογία, με τους Πειραιώτες να υποδέχονται το «τριφύλλι» στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης» για τον δεύτερο αγώνα της ημιτελικής φάσης.

Αξίζει να αναφέρουμε πως πέρσι οι δύο τους συναντήθηκαν στα προημιτελικά, με τον Ολυμπιακό να επικρατεί με 2-1 συνολικό σκορ, μετά το 1-1 στο ΟΑΚΑ και την νίκη του με 1-0 εντός έδρας, ενώ την σεζόν 2023/24 είχαν συναντηθεί στους «16» με το σύνολο του Φατίχ Τερίμ να παίρνει την πρόκριση στα πέναλτι με 7-6 μέσα στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης» μετά τις ισοπαλίες 1-1 και 0-0.