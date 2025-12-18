Παναθηναϊκός: To αποκαλυπτικό video που δείχνει τα πάντα στον Βοτανικό

Με βάση τον ρυθμό που εξελίσσονται οι εργασίες στον ευρύτερο χώρο του Βοτανικού, το νέο γήπεδο του ποδοσφαιρικού Παναθηναϊκού, αλλά και των τμημάτων του Ερασιτέχνη με την «Διπλή Ανάπλαση», αναμένεται να είναι έτοιμα στις αρχές του 2027.



Το «Architect Show», ένα κανάλι στο YouTube από την εταιρία A&S Architects, πραγματοποίησε ένα εκτενές αφιέρωμα στο νέο γήπεδο των «πράσινων». Συγκεκριμένα, σε ένα βίντεο διάρκειας μισής ώρας, παρουσιάζονται σημαντικές λεπτομέρειες για το έργο, καλύπτoνας πολλές απορίες που θα μπορούσαν να έχουν οι φίλοι του «τριφυλλιού».





Αξίζει να αναφέρουμε πως τα έργα στον Βοτανικό συνεχίζονται, με την εξέλιξή τους αλλά και την μορφή του γηπέδου να φαίνεται μέσω βίντεο που κυκλοφόρησε στο YouTube. Συγκεκριμένα, ένα drone κατέγραψε τα όσα έχουν συμβεί μέχρι τώρα στον χώρο που θα φιλοξενηθούν οι εγκαταστάσεις του «τριφυλλιού».







Τέλος, τον Οκτώβριο, μιλώντας στο πλαίσιο της Prodexpo 2025, ο δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας, αναφέρθηκε στα έργα τονίζοντας πως συνεχίζονται γρήγορους ρυθμούς.



«Η Διπλή Ανάπλαση προχωράει εξαιρετικά καλά. Στη μία πλευρά του γηπέδου χτίζεται ο πρώτος όροφος», τόνισε χαρακτηριστικά ο Δήμαρχος Αθηναίων, προσθέτοντας παράλληλα πως τα υπόλοιπα έργα «καλλωπισμού» της περιοχής που λαμβάνουν χώρα συγχρόνως θα είναι έτοιμα μέχρι την πάροδο του επόμενου έτους.



Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του Δήμου μαζεύτηκαν από την περιοχή περίπου 150.000 τόνοι σκουπιδιών από την παράνομη χωματερή που υπήρχε και λυμαινόταν τον χώρο.



Ερωτηθείς σχετικά για το νέο γήπεδο ο Χάρης Δούκας ανέφερε: «Πλέον το μόνο ερώτημα δεν είναι είναι το αν θα ολοκληρωθούν οι παρεμβάσεις αλλά το πότε», διαμηνύοντας ότι η όποια παρέμβαση κατεδάφισης του «Απόστολος Νικολαΐδης», της ιστορικής έδρας του «τριφυλλιού», θα γίνει μόνο όταν το νέο γήπεδο παραδοθεί στον Παναθηναϊκό και είναι έτοιμο προς χρήση.