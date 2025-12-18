Πιθανός αντικαταστάτης του Αντσελότι πρώην προπονητής του Παναθηναϊκού

Ο Ντιέγκο Αλόνσο βρέθηκε για ένα πολύ μικρό διάστημα στην χώρα μας, αναλαμβάνοντας το καλοκαίρι του 2024 την τεχνική ηγεσία στον Παναθηναϊκό. Ο Ουρουγουανός τεχνικός θέλησε να παρουσιάσει ένα σύνολο επιθετικό με υψηλές εντάσεις και άμεσο/κάθετο ποδόσφαιρο, χωρίς όμως να μπορέσει να το πετύχει. Τον Οκτώβρη του 2024 ο Αλόνσο απομακρύνθηκε από τους «πράσινους», παραμένοντας χωρίς δουλειά έκτοτε.

Αυτό μπορεί να αλλάξει πλέον, καθώς βραζιλιάνικα δημοσιεύματα θεωρούν τον Αλόνσο έναν από τους πιθανότερους αντικαταστάτες του Αντσελότι στην Μποταφόγκο. Ο γιός του Κάρλο Αντσελότι, Ντάβιντε, απομακρύνθηκε από τον πάγκο της βραζιλιάνικης ομάδας, με τις προτάσεις για τον αντικαταστάτη του να είναι πολλές. Μεταξύ των ονομάτων που έχουν προταθεί, ο δημοσιογράφος Μπρούνο Αντράντε σε εκπομπή του ESPN ανέφερε πως ο Αλόνσο βρίσκεται μεταξύ των υποψηφίων, παρά το γεγονός πως μέχρι τώρα η διοίκηση της Μποταφόγκο μοιάζει να μην έχει ψηλά στις επιλογές της τον Ουρουγουανό.