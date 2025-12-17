Η τελική βαθμολογία του Κυπέλλου Ελλάδας - Στους «8» Ολυμπιακός, Λεβαδειακός, ΑΕΚ και Παναθηναϊκός

Τίτλοι τέλους για την πρώτη έκδοση της League Phase στην ιστορία του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson. Η 4η και τελευταία αγωνιστική του «μίνι» πρωταθλήματος ολοκληρώθηκε με τις νίκες του Ολυμπιακού (6-0) επί του Ηρακλή, του Παναθηναϊκού (2-1) εναντίον της Καβάλας και του ΠΑΟΚ (4-1) κόντρα στη Μαρκό.

Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός, Λεβαδειακός και ΑΕΚ διατήρησαν το απόλυτο και με 4 νίκες σε 4 παιχνίδια τερμάτισαν στην πρώτη τετράδα της ενιαίας βαθμολογίας, εξασφαλίζοντας την απευθείας πρόκριση στη φάση των «8».

Οι αντίπαλοί τους στα προημιτελικά θα προκύψουν από τους νικητές των πλέι-οφ της διοργάνωσης, δηλαδή τις νοκ-άουτ αναμετρήσεις ανάμεσα στις ομάδες που τερμάτισαν στις θέσεις 5 έως 12.

Τα αποτελέσματα της Τετάρτης (17/12)

Καβάλα - Παναθηναϊκός 1-2

Ολυμπιακός - Ηρακλής 6-0

ΠΑΟΚ - Μαρκό 4-1

Η βαθμολογία του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson