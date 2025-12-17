Η τελική βαθμολογία του Κυπέλλου Ελλάδας - Στους «8» Ολυμπιακός, Λεβαδειακός, ΑΕΚ και Παναθηναϊκός
Μετά από τις νίκες κόντρα σε Καβάλα και Ηρακλή, οι δύο «αιώνιοι» εξασφάλισαν την απευθείας πρόκριση στα προημιτελικά του Κυπέλλου Ελλάδος.
Τίτλοι τέλους για την πρώτη έκδοση της League Phase στην ιστορία του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson. Η 4η και τελευταία αγωνιστική του «μίνι» πρωταθλήματος ολοκληρώθηκε με τις νίκες του Ολυμπιακού (6-0) επί του Ηρακλή, του Παναθηναϊκού (2-1) εναντίον της Καβάλας και του ΠΑΟΚ (4-1) κόντρα στη Μαρκό.
Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός, Λεβαδειακός και ΑΕΚ διατήρησαν το απόλυτο και με 4 νίκες σε 4 παιχνίδια τερμάτισαν στην πρώτη τετράδα της ενιαίας βαθμολογίας, εξασφαλίζοντας την απευθείας πρόκριση στη φάση των «8».
Οι αντίπαλοί τους στα προημιτελικά θα προκύψουν από τους νικητές των πλέι-οφ της διοργάνωσης, δηλαδή τις νοκ-άουτ αναμετρήσεις ανάμεσα στις ομάδες που τερμάτισαν στις θέσεις 5 έως 12.
Τα αποτελέσματα της Τετάρτης (17/12)
- Καβάλα - Παναθηναϊκός 1-2
- Ολυμπιακός - Ηρακλής 6-0
- ΠΑΟΚ - Μαρκό 4-1
Η βαθμολογία του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson
- Ολυμπιακός, 12β
- Λεβαδειακός, 12β
- ΑΕΚ, 12β
- Παναθηναϊκός, 12β
- Άρης, 10β
- ΟΦΗ, 9Β
- ΠΑΟΚ, 7β
- ΝΠΣ Βόλος, 7β
- Ατρόμητος, 7β
- Κηφισιά, 5β
- Αστέρας Τρίπολης AKTOR, 4β
- Παναιτωλικός, 4β
- Ηρακλής, 4β
- Athens Kallithea, 3β
- Ελλάς Σύρου, 3β
- ΑΕΛ Novibet, 1β
- Καβάλα, 1β
- Μαρκό, 1β
- Ηλιούπολη, 0β
- Αιγάλεω, 0β