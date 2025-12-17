Καβάλα - Παναθηναϊκός 1-2: Το «τριφύλλι» κέρδισε δύσκολα με γκολ Ταμπόρδα και σφράγισε την τετράδα

Ο Παναθηναϊκός ταξίδεψε στην Καβάλα, οπού αντιμετώπισε τον ΑΟΚ στο Ανθή Καραγιάννη, για την τελευταία αγωνιστική της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson. Οι «πράσινοι» ήθελαν την νίκη ώστε να εξασφαλίσει τη παρουσία του στη πρώτη τετράδα της ενιαίας βαθμολογίας, η οποία ισοδυναμεί με απευθείας πρόκριση στα προημιτελικά του κυπέλλου.

Οι «πράσινοι» αν και δυσκολεύτηκαν, κατάφεραν να επικρατήσουν των «αργοναυτών» με 2-1. Ο Παναθηναϊκός δεν ξεκίνησε καλά, ήταν και άτυχος καθώς έχασε τον Σφιντέρσκι, και την αλλαγή του τον Πάντοβιτς μέσα σε 16 λεπτά λόγω τραυματισμών. Προηγήθηκε με τον Μλαντένοβιτς στο 18', η μαχητική Καβάλα ισοφάρισε με πέναλτι του Σιφναίου στο 35', όμως η διαφορά ποιότητας των δυο ομάδων ήταν εμφανής, και οι φιλοξενούμενοι καθάρισαν το ματς στο δεύτερο ημίχρονο με το γκολ του Ταμπόρδα στο 54'.

Η αναμέτρηση

Το παιχνίδι ξεκίνησε άσχημα για τον Παναθηναϊκό, καθώς η Καβάλα σκόραρε στο 2ο λεπτό με τον Διονέλλη, με το γκολ να ακυρώνεται ως οφσάιντ, ενώ ένα λεπτο αργότερα ο Ελ Καντουσί είδε έξω τον Κότσαρη και επιχείρησε να τον κρεμάσει από μακριά με την μπάλα να περνάει λίγο άουτ. Μέσα σε όλα ο Σφιντέρσκι στο 6ο λεπτό βγήκε ως αναγκαστική αλλαγή, μάλιστα με φορείο, καθώς παρουσίασε πρόβλημα στο αυτί μετά από κεφαλιά, για να περάσει στην θέση του ο Πάντοβιτς.

Η Καβάλα δεν σταμάτησε να πιέζει τον Παναθηναϊκό, που ήταν εμφανώς μουδιασμένος, και στο 16’ ο Ελ Καντουσί από τα αριστερά ντρίπλαρε πολύ όμορφα τον Κώτσιρα και σούταρε με την μπάλα να κοντράρει στον Φικάι και να περνάει κόρνερ, ενώ ένα λεπτό μετά ο Σιφναίος απείλησε με κεφαλιά μετά από κόρνερ του Μπρέγκου. Στο 18ο λεπτό όμως ο Παναθηναϊκός έδειξε πόσο επικίνδυνος είναι και μετά από σέντρα του Μαντσίνι ο Χρούστινετς έδιωξε, η μπάλα κατέληξε στον Μλαντένοβιτς που σούταρε και άνοιξε το σκορ για το «τριφύλλι».

Η ατυχία δεν σταμάτησε εκεί για το «τριφύλλι», καθώς ο Πάντοβιτς που πέρασε αλλαγή στην θέση του Σβιντέρσκι βγήκε και αυτός τραυματίας και έτσι έγινε...αλλαγή στην αλλαγή και πέρασε στην θέση του ο νεαρός Μπότος. Η Καβάλα στο 32’ κέρδισε πέναλτι με τον Κατσουλίδη να μπαίνει στην περιοχή και αν ανατρέπεται από τον Μλαντένοβιτς. Στην εκτέλεση πήγε ο Σιφναίος και έστειλε την μπάλα στο δεξί γάμα του Κότσαρη για να κάνει το 1-1. Οι φιλοξενούμενοι ενώ είχαν την κατοχή δυσκολεύτηκαν να δημιουργήσουν ευκαιρίες στην εστία του Γιαννίκογλου, ενώ η Καβάλα που έπαιζε χωρίς άγχος και βαθμολογικό ενδιαφέρον, ήταν πολύ μαχητική και δεν άφηνε τον Παναθηναϊκό να πλησιάσει με αξιώσεις στην εστία τους.

Ο Πάντοβιτς έγινε... αλλαγή στην αλλαγή / Eurokinissi

Οι πανηγυρισμοί των παικτών του Παναθηναϊκού/ Eurokinissi

Πανηγυρισμοί της ισοφάρισης/ Eurokinissi

Όπως ήταν φυσικό, το «τριφύλλι» ξεκίνησε και προσπάθησε να σκοράρει νωρίς. Στο 52’ ο Βιλένα απείλησε με ένα φάουλ έξω από την περιοχή και ανάγκασε τον Γιαννίκογλου στην πρώτη του επέμβαση στον αγώνα, ενώ στο 53’ ο Ταμπόρδα βρήκε χώρο έξω από την περιοχή και με ένα δυνατό συρτό σουτ κέρδισε τον τερματοφύλακα των γηπεδούχων βάζοντας τους φιλοξενούμενους ξανά μπροστά στο σκορ. Δεν σταμάτησε εκεί ο Παναθηναϊκός όμως.

Στο 55' ο Κώτσιρας πιάνει ένα τρομερό σουτ, και ο Γιαννίκογλου πετάγεται στο γάμα της εστίας του και παραχωρεί κόρνερ. Μετά το γκολ ο Παναθηναϊκός έκατσε ξανά, και έριξε απόδοση, ενώ η Καβάλα προσπάθησε να βρει το γκολ της ισοφάρισης ξανά. Στο 59’ οι αργοναύτες βγήκαν στην αντεπίθεση από τα δεξιά, ο Ελ Καντουσί έσπασε την μπάλα στην περιοχή στον Σιφναίο ο οποίος πλασάρει λίγο άουτ. Ο Παναθηναϊκός απάντησε στο 69' με τον Νίκα, ο οποίος με μια κεφαλιά έστειλε την μπάλα στο οριζόντιο δοκάρι. Ο Παναθηναϊκος έκανε διαχείριση και δεν πίεσε ψηλά για το τρίτο γκολ, το παιχνίδι τελείωσε με τους πράσινους να επικρατούν με 1-2.

Ο Ταμπόρδα πανηγυρίζει το γκολ του/ Eurokinissi

Καβάλα: Γιαννίκογλου, Διονέλλης (Κολλαράς 46’), Αλιατίδης, Χρούστινετς, Κατσουλίδης, Γαβριηλίδης, Μπρέγκου, Σπανδωνίδης(Βοριαζίδης 58’),Παπαδόπουλος(Ρόιμπας 58’),Ελ Καντουσί (Κουντουριωτης 77΄) , Σιφναίος

Παναθηναϊκος: Κότσαρης, Κώτσιρας, Ίνγκασον, Φικάι, Μλαντένοβιτς, Μπρέγκου(Τζούρισίτς 46’), Βιλένα, Νίκας, Μανσίνι, Ταμπόρδα, Σβιντέρσκι(Πάντοβιτς 8’)-(Μπόκος 28’)