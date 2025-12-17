Κύπελλο Ελλάδας: «Στρωτός» ο δρόμος για την ΑΕΚ - Τα διασταυρώματα μέχρι τον τελικό

Τίτλοι τέλους για την πρώτη έκδοση της League Phase στην ιστορία του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson. Η 4η και τελευταία αγωνιστική του «μίνι» πρωταθλήματος ολοκληρώθηκε με τις νίκες του Ολυμπιακού (6-0) επί του Ηρακλή, του Παναθηναϊκού (2-1) εναντίον της Καβάλας και του ΠΑΟΚ (4-1) κόντρα στη Μαρκό.

Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός, Λεβαδειακός και ΑΕΚ διατήρησαν το απόλυτο και με 4 νίκες σε 4 παιχνίδια τερμάτισαν στην πρώτη τετράδα της ενιαίας βαθμολογίας, εξασφαλίζοντας την απευθείας πρόκριση στη φάση των «8». Ο ΠΑΟΚ από την άλλη έμεινε στην 8η θέση, θα πρέπει να περάσει το εμπόδιο του Ατρόμητου στην ενδιάμεση φάση πριν... πέσει πάνω στον Ολυμπιακό από τον προημιτελικό. Στην ίδια «μεριά» του ταμπλό βρίσκεται και ο Παναθηναϊκός, ο οποίος αν περάσει στους «4» πιθανότατα θα αντιμετωπίσει είτε τους «ερυθρόλευκους», είτε τον δικέφαλο του βορρά.

Η κερδισμένη (θεωρητικά πάντα) της League Phase είναι η ΑΕΚ. Η Ένωση θα ανταμώσει με τον νικητή του ΟΦΗ - Αστέρας AKTOR στα προημιτελικά, ενώ στη συνέχεια, αν προκριθεί, θα βρει τον νικητή του Λεβαδειακός - Βόλος στα ημιτελικά του θεσμού.

Τα ζευγάρια των Playoffs (6-8/1)



Άρης - Παναιτωλικός

ΟΦΗ - Αστέρας Aktor

Βόλος - Κηφισιά

ΠΑΟΚ - Ατρόμητος

Οι αγώνες είναι μονοί και θα διεξαχθούν το τριήμερο 6-8 Ιανουαρίου, με τις ημερομηνίες και τις ακριβείς ώρες να γίνονται γνωστές τις επόμενες ημέρες. Σε περίπτωση ισόπαλου αποτελέσματος στην κανονική διάρκεια του αγώνα ακολουθεί η διαδικασία των πέναλτι, χωρίς παράταση!

Οι προημιτελικοί

Ολυμπιακός - νικητής ΠΑΟΚ - Ατρόμητος

Λεβαδειακός - νικητής Βόλος - Κηφισιά

ΑΕΚ - νικητής ΟΦΗ - Αστέρας Aktor

Παναθηναϊκός - νικητής Άρης - Παναιτωλικός

Οι αγώνες είναι μονοί και θα διεξαχθούν το τριήμερο 13-15 Ιανουαρίου. Σε περίπτωση ισόπαλου αποτελέσματος στην κανονική διάρκεια του αγώνα ακολουθεί η διαδικασία των πέναλτι, χωρίς τη διεξαγωγή παράτασης.

Ημιτελικά

Νικητής του Ολυμπιακός - ΠΑΟΚ/Ατρόμητος (νικητής) με αντίπαλο νικητής Παναθηναϊκός - Άρης/Παναιτωλικός (νικητής)

Νικητής του Λεβαδειακός - Βόλος/Κηφισιά (νικητής) με αντίπαλο νικητής ΑΕΚ - ΟΦΗ/Αστέρας Aktor (νικητής)

Οι αγώνες είναι διπλοί και θα διεξαχθούν από τις 2 μέχρι τις 12 Φεβρουαρίου. Σε περίπτωση που υπάρξουν δύο (2) όμοια αποτελέσματα για την ανάδειξη του νικητή δεν (υπερ)ισχύει το εκτός έδρας γκολ και ακολουθεί ημίωρη παράταση και εάν πάλι δεν αναδειχθεί νικητής θα πραγματοποιηθεί η διαδικασία των πέναλτι.