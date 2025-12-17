ΠΑΟΚ - Μαρκό 4-1: Ο Δικέφαλος νίκησε αλλά θα... βρει μπροστά του τον Ολυμπιακό

Δεν κατάφερε να... φτιάξει τη συνέχεια του στο Κύπελλο Ελλάδας ο ΠΑΟΚ. Ο Δικέφαλος μπορεί να επικράτησε με 4-1 της Μαρκό στην τελευταία αγωνιστική της League Phase, αν όμως περάσει το εμπόδιο του Ατρόμητου στην ενδιάμεση φάση θα πέσει πάνω στον Ολυμπιακό με μειονέκτημα έδρας στα προημιτελικά!

Οι γηπεδούχοι φάνηκε πως θα βρουν την ευρεία νίκη που έψαχναν, αφού στο πρώτο μέρος πέτυχαν τρία γκολ με «διπλό» Κωνσταντέλια (17', 37') και σκόρερ τον νεαρό Μύθου (26'). Στο 2ο μέρος όμως ο ΠΑΟΚ έριξε τις εντάσεις του, δέχτηκε ένα «φθηνό» γκολ από το λάθος του Τσιφτσή και παρά το τέταρτο γκολ με τον Καμαρά στο 90', δεν κατάφερε να φτάσει το σκορ εκεί που ήθελε.

Το ματς

Ο ΠΑΟΚ -όπως αναμενόταν- ήταν αυτός που είχε την υπεροχή του αγώνα. Μόλις στα 40 δευτερόλεπτα ο Μύθου επιχείρησε ένα διαγώνιο σουτ, το οποίο πέρασε δίπλα από την εστία των φιλοξενούμενων. Το προβάδισμα ήρθε στο 17ο λεπτό για τον Δικέφαλο, με τον Τέιλορ να βγάζει τετ-α-τετ τον Μύθου, αυτός νικήθηκε από τον Σαφαρικά και στην επαναφορά o Κωνσταντέλιας μπήκε ουσιαστικά με την μπάλα στα δίχτυα.

Eurokinissi

Ο πιτσιρικάς του ΠΑΟΚ διπλασίασε τα τέρματα της ομάδας του στο 27', όταν από την σέντρα του Οζντόεφ η μπάλα του στρώθηκε στην μικρή περιοχή. Ο Μύθου «τσίμπησε» την μπάλα πάνω από τον αντίπαλο τερματοφύλακα και έκανε το 2-0. Δέκα λεπτά αργότερα, ο... μάγος Κωνσταντέλιας πέτυχε το τρίτο τέρμα του ΠΑΟΚ. Οι γηπεδούχοι έκλεψαν ψηλά την μπάλα, ο «Ντέλιας» με φοβερό κοντρόλ αλλαγής κατεύθυνσης πάτησε περιοχή και πέτυχε το 2ο προσωπικό του τέρμα.

Στο δεύτερο μέρος οι ασπρόμαυροι έριξαν την ένταση τους, αναζητώντας ουσιαστικά ένα ακόμα γκολ για να βρεθούν στην 7η θέση της βαθμολογίας. Η μεγαλύτερη ευκαιρία να το πετύχει αυτό ήταν στο 68', όταν ο Μύθου από την εξαιρετική πάσα του Τάισον αστόχησε σε τετ-α-τετ που θα έδινε στον ΠΑΟΚ το γκολ που έψαχνε. Αντ' αυτού, ο Τσιφτσής στην προσπάθεια του να απομακρύνει πέτυχε την προβολή του Μίλερ, με το Μαρκό να βρίσκει γκολ μέσα στην Τούμπα στο 84'.

Ο Καμαρά στο 90' έκανε το 4-1, δεν κατάφερε όμως να βρει ένα ακόμα γκολ στα τέσσερα λεπτά των καθυστερήσεων.

ΠΑΟΚ: Τσιφτσής, Κένι, Κεντζιόρα, Θυμιάνης, Τέιλορ, Μπιάνκο, Οζντόεφ (Καμαρά 64’), Ντεσπόντοφ (Χατσίδης 93’), Κωνσταντέλιας (Τάισον 64’), Ιβανούσετς (Τσάλοφ 74’), Μύθου.

Μαρκό: Σαφαρίκας, Μπουσάι (Κυριακίδης 46’), Γκίνι, Μιγιένγκα, Μαρκοπουλιώτης, Ίννος, Φατιόν (Μίλερ 46’), Ντέτλερ, Μεντόζα (Ριτσοτάκης 46’), Μπλανκ (Τσακνής 73’), Σεμπά (Αλεξόπουλος 61’).