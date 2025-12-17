Τρομερή ατυχία για τον Παναθηναϊκό: Οι δύο σέντερ φορ του τραυματίστηκαν διαδοχικά μέσα σε 16 λεπτά

Αδιανόητα πράγματα στο «Ανθή Καραγιάννη». Ο Παναθηναϊκός του Ράφα Μπενίτεθ «έχασε» λόγω προβλήματος τραυματισμού και τους δύο σέντερ φορ του μέσα σε ένα τέταρτο!

Αρχικά, ο Κάρολ Σφιντέρσκι, ο οποίος ξεκίνησε βασικός το παιχνίδι, αποχώρησε με φορείο για τα αποδυτήρια, καθώς ζαλιζόταν έπειτα από κεφαλιά που έκανε στο 2ο λεπτό της αναμέτρησης εναντίον της Καβάλας για το Κύπελλο Ελλάδας Betsson.

Τον Πολωνό αντικατέστησε ο Μίλος Πάντοβιτς. Ο Σέρβος επιθετικός έκανε την είσοδό του στον αγωνιστικό χώρο στο 8ο λεπτό του αγώνα. Όμως, στο 24' αισθάνθηκε ενοχλήσεις στον δεξιό οπίσθιο μηριαίο και αντικαταστάθηκε άμεσα από τον Μπόκο.

Οι «πράσινοι», έτσι αναγκάστηκαν να κάνουν δύο αλλαγές λόγω τραυματισμού μέσα σε 16 λεπτά. Χαρακτηριστικό της ατυχίας για την ομάδα του Μπενίτεθ αποτελεί το γεγονός πως και οι δύο ποδοσφαιριστές που τραυματίστηκαν αγωνίζονται στη θέση του κεντρικού επιθετικού, μία θέση που το «τριφύλλι» έτσι κι αλλιώς «πονάει».

Δείγμα της έλλειψης ποιοτικών λύσεων από τον πάγκο στους σέντερ φορ του Παναθηναϊκού, συνιστά η είσοδος του 18χρονου Μπόκου στο παιχνίδι, ως λύση «έκτακτης ανάγκης».