Παίρνει Γερεμέγεφ από τον Παναθηναϊκό ο ΠΑΟΚ: Θέλει και Τσάπρα - Κωστή από Λεβαδειακό

Σε προχωρημένες συζητήσεις για την ενίσχυση της επιθετικής του γραμμής βρίσκεται ο ΠΑΟΚ, με το όνομα του Αλεξάντερ Γερεμέγεφ να φιγουράρει πλέον στην κορυφή της μεταγραφικής του λίστας. Ο υψηλόσωμος Σουηδός φορ φαίνεται να είναι ο εκλεκτός του Δικεφάλου, καθώς το συμβόλαιό του με τον Παναθηναϊκό λήγει στις 31 Δεκεμβρίου.

Οι ιθύνοντες των Θεσσαλονικέων έχουν ήδη κάνει τις απαραίτητες ενέργειες, εκφράζοντας το έντονο ενδιαφέρον τους για την απόκτηση του παίκτη, ο οποίος αναμένεται να μείνει ελεύθεροςαπό τους πράσινους, γεγονός που καθιστά την περίπτωσή του ιδιαίτερα ελκυστική.

Η απόφαση του ΠΑΟΚ για την απόκτηση του Γερεμέγεφ είναι άμεσα συνδεδεμένη με το ενδεχόμενο της αποχώρησης του Φιόντορ Τσάλοβ. Ο Σουηδός προορίζεται για να καλύψει το κενό του Ρώσου επιθετικού.

Ο Γερεμέγεφ, ο οποίος φέτος μετρά 1 γκολ σε 9 συμμετοχές στη Stoiximan Super League και συνολικά 16 γκολ σε 60 εμφανίσεις με το τριφύλλι, φέρεται να είναι θετικός στο να συνεχίσει την καριέρα του στα ελληνικά γήπεδα, αυτή τη φορά φορώντας τη φανέλα του ΠΑΟΚ.

Ωστόσο, οι πληροφορίες θέλουν τον ΠΑΟΚ να εξετάζει την πιθανότητα απόκτησης ενός ακόμα επιθετικού, ιδιαίτερα στην περίπτωση που επιβεβαιωθεί η αποχώρηση του Τσάλοβ, ενισχύοντας έτσι σε βάθος την επιθετική του γραμμή.

Σε συζητήσεις για Τσάπρα - Κωστή

Πέρα από τον Γερεμέγεφ οι ιθύνοντες του ΠΑΟΚ εξετάζουν δύο περιπτώσεις παικτών που έχουν ξεχωρίσει τη φετινή σεζόν στη Super League με τον Λεβαδειακό.

Ο Δικέφαλος έχει ήδη πραγματοποιήσει διερευνητικές επαφές με τους εκπροσώπους των νεαρών Τριαντάφυλλου Τσάπρα και Ιωάννη Κωστή, οι οποίοι έχουν μαγνητίσει τα βλέμματα των μεγάλων ομάδων του ελληνικού ποδοσφαίρου χάρη στις εξαιρετικές τους εμφανίσεις.

Είναι σημαντικό να τονιστεί ότι οι συζητήσεις διεξάγονται με χρονικό ορίζοντα τη μετακόμιση των δύο παικτών στη Θεσσαλονίκη το προσεχές καλοκαίρι και όχι κατά τη χειμερινή μεταγραφική περίοδο.

Ο 23χρονος Τριαντάφυλλος Τσάπρας, γεννημένος το 2001, έχει αναδειχθεί σε έναν από τους πλέον επιδραστικούς παίκτες του Λεβαδειακού. Κατά την τρέχουσα αγωνιστική περίοδο, έχει καταγράψει 16 συμμετοχές στο πρωτάθλημα, έχοντας μοιράσει μάλιστα 5 ασίστ, επιδεικνύοντας μεγάλη δημιουργική ικανότητα.

Τριαντάφυλλος Τσάπρας / Λεβαδειακός

Αντίστοιχα, ο 24χρονος Κύπριος μέσος, Ιωάννης Κωστή (γεννημένος το 2000), αποτελεί επίσης σημαντικό γρανάζι στην καλοκουρδισμένη μηχανή του Νίκου Παπαδόπουλου. Μετράει 18 εμφανίσεις σε πρωτάθλημα και κύπελλο, έχοντας προσθέσει στο ενεργητικό του και δύο τέρματα.

Ιωάννης Κωστή/ Λεβαδειακός

Οι δύο νεαροί ποδοσφαιριστές θεωρούνται βασικά στελέχη της ομάδας της Βοιωτίας, και η περίπτωση απόκτησής τους εντάσσεται στη γενικότερη στρατηγική του ΠΑΟΚ για την ενίσχυση του ρόστερ με ταλέντα από την ελληνική αγορά.