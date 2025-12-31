ΠΑΟΚ: Ανακοίνωσε τον Αλεξάντερ Γερεμέγεφ με ένα βίντεο - έπος (video)

Η ΠΑΕ ΠΑΟΚ ανακοίνωσε με κάθε επισημότητα την απόκτηση του Αλεξάντερ Γερεμέγεφ, με τον Σουηδό επιθετικό να υπογράφει συμβόλαιο για 1,5 χρόνο με τον δικέφαλο, έως τις 30/6 του 2027.

Η «ασπρόμαυρη» ΠΑΕ, όπως έχει αποδείξει και στο παρελθόν, έχει έναν ιδιαίτερο τρόπο να ανακοινώνει ποδοσφαιριστές. Επομένως δεν θα μπορούσε να ανακοινώσει τον 32χρονο επιθετικό με απλό τρόπο.

Στο βίντεο της ανακοίνωσης δείχνει δυο φιλάθλους του ΠΑΟΚ να συζητάνε για την ομάδα τους, λέγοντας πως όσο καλά και αν παίζει, χρειάζεται έναν επιθετικό ακόμα. Και ενώ συζητάνε και λένε όλα τα χαρακτηριστικά που θέλουν, και τα έχει ο Σουηδός, πηγαίνει στο τραπέζι τους φορώντας την φανέλα με τον δικέφαλο και τους λέει: «Παιδιά, είμαι εδώ».

Δείτε το βίντεο