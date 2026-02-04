ΠΑΟΚ: Ο Χόρχε Σάντσες έρχεται Θεσσαλονίκη - Οριστικό deal με Κρουζ Αζούλ

Ο ΠΑΟΚ ολοκλήρωσε την απόκτηση του Χόρχε Σάντσες, του Μεξικανού δεξιού μπακ που αναμένεται στη Θεσσαλονίκη το πρωί της Πέμπτης 5 Φεβρουαρίου για υπογραφές και ιατρικά. Η μεταγραφή, που κόστισε συνολικά 2,5 εκατομμύρια ευρώ, περιλαμβάνει και ποσοστό μεταπώλησης υπέρ της Κρουζ Αζούλ, διασφαλίζοντας το μεξικανικό σύλλογο για πιθανή μελλοντική πώληση του ποδοσφαιριστή.



Ο Σάντσες, ο οποίος έφυγε από την αποστολή της Κρουζ Αζούλ στο Βανκούβερ για να ολοκληρώσει τη μετακίνησή του, αναμένεται να προσθέσει εμπειρία και σταθερότητα στη δεξιά πλευρά της άμυνας του ΠΑΟΚ. Πρόκειται για έναν ποδοσφαιριστή που συνδυάζει επιθετικές αρετές με στιβαρή αμυντική παρουσία, στοιχεία που έλειπαν από το ρόστερ της ομάδας μέχρι σήμερα.



Η συμφωνία προέκυψε μετά από διαπραγματεύσεις όπου ο ΠΑΟΚ βελτίωσε την πρότασή του και ο παίκτης άσκησε πίεση για να πραγματοποιηθεί η μεταγραφή. Το νέο συμβόλαιο του Σάντσες θα έχει διάρκεια έως το 2029.