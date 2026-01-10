ΠΑΟΚ: Ολοκληρώνεται η συμφωνία με τη Ζενίτ για τον Ντρκούσιτς σύμφωνα με τους Ρώσους

Ακόμη μία μεταγραφική προσθήκη για τον ΠΑΟΚ. Ο «δικέφαλος του βορρά» βρίσκεται πολύ κοντά στην απόκτηση του Σλοβένου στόπερ, Ντρκούσιτς από τη Ζενίτ.

Δημοσιογράφοι από την Ελλάδα και την Ρωσία έχουν αναφερθεί εκτεταμένα στο ενδιαφέρον της ομάδας του Λουτσέσκου για τον 26χρονο κεντρικό αμυντικό, με δημοσιεύματα από τη Ρωσία να καταγράφουν πως οι δύο πλευρές βρίσκονται πολύ κοντά στην ολοκλήρωση της συμφωνίας.

Όπως αναφέρει το μέσο peterburg.2, οι διαπραγματεύσεις βρίσκονται στο τελικό στάδιο, με τους Ρώσους να θεωρούν πως η μεταγραφή του Ντρκούσιτς στον ΠΑΟΚ είναι προ των πυλών.

Ο τίτλος της δημοσίευσης αναφέρει πως «ο 26χρονος αμυντικός της Ζενίτ είναι κοντά στη μετακίνησή του στον ελληνικό ΠΑΟΚ». Οι Ρώσοι μεταδίδουν πως οι συζητήσεις ανάμεσα στους διοικούντες του «δικεφάλου» και στους ιθύνοντες της Ζενίτ διεξάγονται σε «πολύ υψηλό επίπεδο» και πως αυτή τη στιγμή ρυθμίζονται οι τελικές λεπτομέρειες της συμφωνίας.

Ο ρωσικός Τύπος αναφέρει πως ο Ντρκούσιτς είναι ένας αμυντικός, που καθιερώθηκε γρήγορα στη Ζενίτ, αφού κέρδισε την εμπιστοσύνη των φιλάθλων και των προπονητών, καθώς έχει «σίγουρη παρουσία του και ικανότητά να διαβάζει τις φάσεις». Παρ' όλα αυτά, όπως σημειώνεται, το ενδιαφέρον από το εξωτερικό κρίθηκε «πολύ σοβαρό για να αγνοηθεί».

Όσον αφορά το οικονομικό σκέλος της μεταγραφής, οι Ρώσοι αναφέρουν πως η πρόταση του ΠΑΟΚ προσεγγίζει τα 3 εκατομμύρια ευρώ. Πρόκειται για ένα ποσό, το οποίο θεωρείται «ιδιαίτερα ελκυστικό» για τη Ζενίτ. Επιπλέον, υποστηρίζεται πως οι Θεσσαλονικείς προσφέρουν στον Σλοβένο Ντρκούσιτς συμβόλαιο ενός εκατομμυρίου ευρώ ετησίως, το οποίο οι Ρώσοι θεωρούν «ιδιαίτερα υψηλό για τα δεδομένα της ελληνικής Super League».

Ο ίδιος ο παίχτης φαίνεται πως επιθυμεί την ενσωμάτωσή του στο ρόστερ του ΠΑΟΚ, με τα Μέσα από τη Ρωσία να καταγράφουν πως «ο Ντρκούσιτς δεν είναι αρνητικός στο να δοκιμάσει τις δυνάμεις του σε ένα νέο πρωτάθλημα και σε διαφορετικό ποδοσφαιρικό περιβάλλον».

Η ενδεχόμενη μεταγραφή του Ντρκούσιτς στον ΠΑΟΚ αποτελεί για τον ρωσικό Τύπο μία από τις «πιο ηχηρές μεταγραφές του χειμώνα» και υποστηρίζεται πως η Ζενίτ διατίθεται να τον παραχωρήσει, εφόσον ο «δικέφαλος» τηρήσει τη συμφωνία. Τέλος, το ρεπορτάζ αναφέρει πως η προσθήκη του Ντρκούσιτς θα αποτελέσει μία «σημαντική ενίσχυση στην αμυντική γραμμή του ΠΑΟΚ με παίκτη που έχει ήδη εμπειρία υψηλού επιπέδου».

Ο Ντρκούσιτς είναι διεθνής με την εθνική Σλοβενίας και στο παρελθόν έχει αγωνιστεί στον Ερυθρό Αστέρα. Με τη Ζενίτ έχει καταγράψει φέτος 20 συμμετοχές σε πρωτάθλημα και κύπελλο.