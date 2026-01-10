Super League 2: Γκέλα για την Athens Kallithea, νίκη «ανάσα» για τον Καμπανιακό

Με τον χειρότερο δυνατό τρόπο μπήκε το 2026 για την Athens Kallithea. Οι Κυανόλευκοι όφειλαν να εμφανιστούν με βελτιωμένο αγωνιστικό πρόσωπο για να διεκδικήσουν το πλασάρισμα στα πλέι οφ, όμως κατάφεραν να παραχωρήσουν ισοπαλία 1-1 στον ουραγό Παναργειακό!

Οι φιλοξενούμενοι παρότι έχουν ελάχιστες ελπίδες για την παραμονή, στάθηκαν εξαιρετικά στο «Ελ Πάσο» για τη 16η αγωνιστική της Super League 2 και πανηγύρισαν σα νίκη την 5η φετινή τους ισοπαλία! Έτσι, άφησαν την ομάδα του Σωκράτη Οφρυδόπουλου στην 5η θέση πίσω από την Ελλάς Σύρου!

Βαθμολογική «ανάσα» για τον Καμπανιακό

Τη δεύτερη συνεχόμενη νίκη του για πρώτη φορά μέσα στην σεζόν πανηγύρισε ο Καμπανιακός με 2-1 επί του Μακεδονικού για την 16η αγωνιστική της Super League 2.

Η ομάδα της Χαλάστρας πήρε ένα υπερπολύτιμο τρίποντο και μάλιστα, με ανατροπή, μπαίνοντας πιο γερά στη μάχη της σωτηρίας και ενόψει των πλέι άουτ. Σε αντίθεση με τον σύλλογο της Νέας Ευκαρπίας που οδηγείται με μαθηματική ακρίβεια στον υποβιβασμό και την επιστροφή στο τοπικό πρωτάθλημα.

Επιστροφή στις νίκες για τον ΠΑΟΚ Β

Με νίκη ξεκίνησε το 2026 ο ΠΑΟΚ Β', ο οποίος μετά από τις 29 Νοεμβρίου κέρδισε ξανά σε αγώνα πρωταθλήματος, αυτή τη φορά με 2-0 τον Νέστο στη Χρυσούπολη για την 16η αγωνιστική της Super League 2.

Με αυτό το αποτέλεσμα, ο Δικέφαλος έφτασε τους 18 βαθμούς και είναι στην 6η θέση ενώ η ομάδα της Καβάλας έμεινε στους 15 και την 7η θέση.

Την επόμενη αγωνιστική, ο ΠΑΟΚ Β' αντιμετωπίζει εκτός έδρας τον Μακεδονικό ενώ ο Νέστος Χρυσούπολης φιλοξενείται στην έδρα της Νίκης Βόλου.

Νίκη... δήλωση της Ελλάς Σύρου απέναντι στο Αιγάλεω

Επεισοδιακές ήταν οι πρώτες ημέρες του 2026 για την Ελλάς Σύρου εξαιτίας του θέματος που προέκυψε με την ακαταλληλότητα του Δημοτικού Σταδίου Ερμούπολης. Παρόλα αυτά οι Κυκλαδίτες έδειξαν την απαιτούμενη συγκέντρωση και βγήκαν νικητές (2-0) από το παιχνίδι με το Αιγάλεω στα Ψαχνά.

Δείτε την βαθμολογία της Super League 2 μετά τις σημερινές αναμετρήσεις