Η επική πρόκριση της Μάκλσφιλντ, η συναρπαστική ιστορία της ομάδας και ένα... στοιχειωμένο ρεκόρ

Σκηνές βγαλμένες από ταινία ζουν στο Μάκλσφιλντ, μια κωμόπολη 26 χιλιόμετρα νότια του Μάντσεστερ με πληθυσμό περίπου 55.000 κατοίκων, με το τοπικό «καμάρι», την ομώνυμη ομάδα, να επικρατεί με 2-1 της κατόχου του FA Cup, Κρίσταλ Πάλας και να την πετάει εκτός συνέχειας του θεσμού.

Μπορούμε να πούμε ότι το σκηνικό θυμίζει... μεθυσμένη πολιτεία, με τους ποδοσφαιριστές να παίρνουν τους... ηλεκτρολύτες τους μέσω μπίρας που μοιράστηκε σε όλους μετά τη λήξη του αγώνα! Παίκτες και οπαδοί έγιναν «ένα», με τον τηλεοπτικό φακό να απαθανατίζει αυτές τις μοναδικές στιγμές. Γιατί γίνεται όμως τόσος μεγάλος ντόρος για αυτή τη πρόκριση της Μάκλσφιντ;

Η ομάδα της έκτης κατηγορίας της Αγγλίας, η οποία αυτή την στιγμή κατατάσσεται στην 14η θέση της National League North, έχει συνολικά 117 θέσεις απόσταση από την Κρίσταλ Πάλας, ομάδα που βρίσκεται στην 13η θέση της Premier League. Η απόσταση είναι χαώδεις, αν σκεφτεί κανείς ότι η χρηματιστηριακή αξία του λιγότερο υψηλά αμειβομένου ποδοσφαιριστή της Κρίσταλ Πάλας είναι πολλαπλάσια από την αξία όλης της Μάκλσφιλντ

