Ενδιαφέρον από Premier League για τον Κώστα Τσιμίκα που δεν υπολογίζεται στην Ρώμη

Ο Κώστας Τσιμίκας μετακόμισε από την Λίβερπουλ στην Ρόμα ως δανεικός, καθώς αναμενόταν να πάρει περισσότερα λεπτά συμμετοχής στην Ρώμη και στην Serie A. Αυτό δεν συνέβει, καθώς ο «Τσίμι» δεν βρίσκεται στα πλάνα του Γκασπερίνι, επομένως αναμένεται να αποτελέσει παρελθόν από τους Ρωμαίους.

Τελευταία υπάρχουν αρκετά δημοσιεύματα για τον διεθνή αριστερό μπακ, που συζητείται από αρκετές ομάδες. Πλέον, στις ήδη υπάρχουσες προστέθηκαν και ακόμα δυο από το νησί. Σύμφωνα με ρεπορτάζ του Νικολό Σίρα ο Τσιμίκας βρίσκεται στο στόχαστρο δυο ομάδων της Premier League, αν και ακόμα δεν γνωρίζουμε ποιες είναι αυτές. Βασική προϋπόθεση φυσικά, για να πάει σε άλλη ομάδα ο πρώην αριστερός μπακ του Ολυμπιακού, είναι να διακοπεί ο δανεισμός του με την Ρόμα, και να συμφωνήσει και η Λίβερπουλ.