Κώστας Τσιμίκας: Ο έβδομος Έλληνας που γίνεται «Ρωμαίος» και θέλει να αναγεννηθεί στους «τζιαλορόσι»

Ο Κώστας Τσιμίκας, βρήκε στη Ρόμα τον επόμενο σταθμό της καριέρας του με τους «τζιαλορόσι» να ανακοινώνουν και επίσημα χθες (31/8) την απόκτηση του 29χρονου μπακ, με τη μορφή δανεισμού για ένα χρόνο από τη Λίβερπουλ, καθώς ο πρώην παίκτης του Ολυμπιακού έχει συμβόλαιο μέχρι το 2027 με τους «Reds».

Ο «Τσίμι» αποχωρεί από τη Λίβερπουλ έπειτα από πέντε χρόνια συνεργασίας με τον σύλλογο, έχοντας καταγράψει 115 συμμετοχές ενώ έχει μοιράσει και 18 ασιστ και έχει προσθέσει στο παλμαρέ του, ένα πρωτάθλημα, ένα κύπελλο και ένα Λίγκ Καπ. Από τους φιλάθλους της Λίβερπουλ, αγαπήθηκε ιδιαίτερα, αλλά έφτασε η στιγμή που οι δρόμοι τους χώρισαν με τον διεθνή αριστερό οπισθοφύλακα να επιλέγει τη Ρόμα ως τον επόμενο σταθμό της καριέρας του, με στόχο να «αναγεννηθεί» και να βρει ξανά τον παλιό του εαυτό.

Στον ιταλικό σύλλογο όμως δεν θα είναι ο πρώτος Έλληνας που θα αγωνιστεί εκεί καθώς με μια γρήγορη ματιά μπορεί κάποιος να παρατηρήσει πως ο Τσιμίκας θα γίνει ο ένατος Έλληνας που θα φορέσει τη φανέλα της αντιπάλου του Παναθηναϊκού στο Europa League ενώ αξίζει να αναφέρουμε πως η Ρόμα φαίνεται πως εμπιστεύεται στους Έλληνες αμυντικούς καθώς από τους εννιά παίκτες που έχουν αγωνιστεί στη Ρόμα, οι έξι ήταν αμυντικοί.

Πάμε λοιπόν να δούμε αναλυτικά τη λίστα των Ελλήνων ποδοσφαιριστών που έχουν αγωνιστεί στη Ρόμα.

1) Κώστας Μανωλάς

Ο Κώστας Μανωλάς είναι ο Έλληνας παίκτης που έχει καταγράψει τις περισσότερες συμμετοχές με τη φανέλα της Ρόμα με το κοντέρ του 35χρονου κεντρικού αμυντικού που αγωνίζεται σήμερα στις ερασιτεχνικές κατηγορίες με τη φανέλα του Πανναξιακού, να σταματά στις 206 συμμετοχές ενώ αξιοσημείωτο είναι και το γεγονός πως παρόλο που αγωνίζονταν ως στόπερ, είχε πετύχει και οκτώ γκολ με εκείνο που είχε πετύχει με κεφαλιά κόντρα στην Μπαρτσελόνα, όπου οι «Μπλαουγκράνα» αποκλείστηκαν από το Champions League να μένει χαραγμένο στη μνήμη των φιλάθλων της ομάδας και να τον ακολουθεί μέχρι και σήμερα.

ΑΠΕ ΜΠΕ

Επιπλέον ο Κώστας Μανωλάς εκτός από τη μεταγραφή του από τον Ολυμπιακό στη Ρόμα, έναντι 15 εκατομμυρίων ευρώ, το 2019 πραγματοποίησε και δεύτερη μεταγραφή στη Νάπολι, η οποία έβγαλε από τα ταμεία της 36 εκατομμύρια ευρώ για να τον «ντύσει» στα «μπλέ».

2) Βασίλης Τοροσίδης

Στη δεύτερη θέση βάση των συμμετοχών με την ιταλική ομάδα βρίσκεται ο Βασίλης Τοροσίδης, με τον πρώην παίκτη του Ολυμπιακού να αποχωρεί από τους «ερυθρόλευκους» το 2013 για να αγωνιστεί για πρώτη φορά στο εξωτερικό, επιλέγοντας την ομάδα της Ρόμα. Ο παλαίμαχος αριστερός οπισθοφύλακας κατέγραψε 77 συμμετοχές με τη φανέλα των «Τζαλορόσι», με απολογισμό επτά γκολ και πέντε ασιστ, στα τρία χρόνια παρουσίας του στην ομάδα, καθώς αγωνίστηκε για μια διετία στη Μπολόνια (2016-2018) και αργότερα επέστρεψε στον Ολυμπιακό όπου ολοκλήρωσε τη σπουδαία καριέρα του.

ΑΠΕ ΜΠΕ

3) Τραϊανός Δέλλας

Ο Τραϊανός Δέλλας είναι ο τρίτος Έλληνας παίκτης που έχει αγωνιστεί στη Ρόμα, με τον παλαίμαχο κεντρικό αμυντικό να αγωνίζεται για μία τριετία (2002-2005) με τη φανέλα των «τζαλορόσι», καταγράφοντας 67 συμμετοχές με απολογισμό 4 γκολ και 3 ασιστ.

4) Χοσέ Χολέβας

Ακόμη ένας ποδοσφαιριστής όπου από τον Ολυμπιακό, αγωνίστηκε στη Ρόμα, είναι ο Χοσέ Χολέβας, με τον παλαίμαχο αριστερό οπισθοφύλακα να αποχωρεί από τον Πειραιά, το καλοκαίρι του 2014, και να παίρνει μεταγραφή στη Ρόμα, έναντι 1 εκατομμυρίου ευρώ. Το ταξίδι του στην Ιταλία ήταν σύντομο, καθώς μετά από ένα χρόνο συνεργασίας με την ομάδα, πήρε μεταγραφή για τη Γούοντφορντ όπου και αγωνίστηκε για πέντε χρόνια ενώ στη συνέχεια φόρεσε ξανά τη φανέλα του Ολυμπιακού για ένα χρόνο και το 2021 έπειτα από μια σύντομη θητεία στη Μπάγερν Αλζεναού, ανακοίνωσε την απόσυρση του από την ενεργό δράση.

5) Παναγιώτης Ταχτσίδης

Το καλοκαίρι του 2012, ο Παναγιώτης Ταχτσίδης, πήρε μεταγραφή από τη Τζένοα στη Ρόμα, έναντι 2,5 εκατομμυρίων ευρώ με τον 21χρονο τότε μέσο να καταγράφει 23 συμμετοχές με τη φανέλα της Ρόμα, πετυχαίνοντας ένα γκολ και δυο ασιστ αλλά το επόμενο καλοκαίρι επέστρεψε στη Τζένοα, από όπου παραχωρήθηκε με τη μορφή δανεισμού στις: Κατάνια, Κάλιαρι και Ελλάς Βερόνα, μέχρι που γύρισε στην Ελλάδα για λογαριασμό του Ολυμπιακού το 2017.

6) Λάμπρος Χούτος

Στην έκτη θέση της λίστας βρίσκεται ο Λάμπρος Χούτος, με τον παλαίμαχο επιθετικό να εντάσσεται στην ομάδα U19 της Ρόμα, το καλοκαίρι του 1994 και ένα χρόνο αργότερα προβιβάστηκε στην πρώτη ομάδα, όπου και παρέμεινε για πέντε χρόνια και κατάφερε να αγωνιστεί μόλις τέσσερις φορές μέχρι τον Ιανουάριο του 2000, όταν επέστρεψε στην πατρίδα του για λογαριασμό του Ολυμπιακού.

Τέλος αξίζει να αναφέρουμε πως στην ομάδα στην ομάδα της Ρόμα είχε παραχωρηθεί με τη μορφή δανεισμού από τη Μίλαν ο Δημήτρης Ελευθερόπουλος τη σεζόν 2005-2006, αλλά δεν του δόθηκε η ευκαιρία να αγωνιστεί ποτέ ενώ και ο Δημήτρης Κεραμιτσής που αγωνίζεται στην πολωνική Πογκόν, αγωνίζονταν για τρία χρόνια στην ομάδα U19 της Ρόμα, με την οποία πέτυχε 11 γκολ και μοίρασε μια ασιστ.