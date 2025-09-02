Ο Ολυμπιακός πρωτοπορεί στα social: Πρώτη ελληνική ομάδα με πάνω από 1 εκατ. followers στο Instagram

Οι «ερυθρόλευκοι» σημείωσαν ένα σημαντικό ορόσημο στα social media, καταφέρνοντας να γίνουν η πρώτη ελληνική ομάδα που ξεπέρασε το 1 εκατομμύριο followers στο Instagram. Το νούμερο αυτό αντικατοπτρίζει όχι μόνο την τοπική δημοφιλία των «ερυθρολεύκων», αλλά και τη διεθνή εμβέλειά τους, με οπαδούς από όλο τον κόσμο να ακολουθούν τα νέα και τις στιγμές του συλλόγου.



Η αύξηση των followers στο Instagram έρχεται σε συνέχεια μεγάλων στιγμών της ομάδας, όπως η κατάκτηση του Conference League το 2024 και αναδεικνύει την ικανότητα του Ολυμπιακού να συνδέεται ψηφιακά με τους φιλάθλους του. Παράλληλα, η ομάδα διαθέτει σημαντική παρουσία και σε άλλες πλατφόρμες. Στο Facebook μετρά πάνω από 1,1 εκατομμύρια ακολούθους, στο X (πρώην Twitter) έχει σχεδόν 250.000 και στο TikTok φτάνει περίπου τους 924.000 followers.





Σε ευρωπαϊκό επίπεδο, οι top ομάδες με τους περισσότερους followers στο Instagram παραμένουν κολοσσοί όπως η Ρεάλ Μαδρίτης με 173 εκατομμύρια, η Μπαρτσελόνα με 137 εκατομμύρια και η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ με 64,3 εκατομμύρια. Παρά την απόσταση από αυτά τα νούμερα, ο Ολυμπιακός δείχνει ότι η ψηφιακή στρατηγική και η επικοινωνία με τους οπαδούς μπορούν να δημιουργήσουν ισχυρό αντίκτυπο και διεθνή αναγνώριση για ελληνικό σύλλογο.