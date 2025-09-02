«Ο Ολυμπιακός κινείται για την απόκτηση του Ίκερ Αλμένα»

Σύμφωνα με δημοσίευμα του Ισπανού δημοσιογράφου, Ματέο Μορέτο, ο Ολυμπιακόςκατέθεσε πρόταση στην Αλ Καντισίγια για τον Ίκερ Αλμένα, με το εν λόγω ρεπορτάζ να αναφέρει πως οι «ερυθρόλευκοι» δεν παίζουν μόνοι τους για τον 21χρονο, Ισπανό, μεσοεπιθετικό, καθώς και η Γιούνγκ Μπόις και η Στουρμ Γκράτς, έχουν καταθέσει πρόταση για τον παίκτη στην ομάδα της Σαουδικής Αραβίας.

Olympiakos, SK Sturm Graz y Young Boys han presentado una oferta por Iker Almena, del Al-Qadsiah FC. — Matteo Moretto (@MatteMoretto) September 2, 2025

Ο Αλμένα, ξεκίνησε την ποδοσφαιρική του καριέρα από τα τμήματα υποδομής της Τζιρόνα και το περασμένο καλοκαίρι πωλήθηκε στην Αλ Καντσία, για πέντε εκατομμύρια ευρώ ενώ την περασμένη σεζόν με τη φανέλα της ομάδας από τη Σαουδική Αραβία, κατέγραψε 22 συμμετοχές και μοίρασε 6 ασιστ.